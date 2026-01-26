運動雲

台灣隊長暖心喊話！談三位旅日戰友　陳傑憲：「背負著台灣去戰鬥」

▲徐若熙加盟福岡軟銀鷹隊記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲徐若熙加盟福岡軟銀鷹隊。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年WBC開打前夕，台灣職棒再度輸出多位頂尖好手挑戰日本職棒，台灣隊長陳傑憲在受訪時，特別針對徐若熙與古林睿煬這兩位即將或已經在日職闖蕩的火球強投，送上最真誠的觀察與祝福，並期許旅日台將們能一同為台灣棒球爭光。

談到即將加盟軟銀鷹的火球男徐若熙，陳傑憲先開玩笑說：「首先，要感謝中職能輸出這麼優秀的投手（笑）。」他接著盛讚，「不只是直球，他的變化球與控球都非常好，這點台灣球迷應該都很清楚。」

徐若熙味全龍效力6年，是以潛力著稱的頂尖右投，最快球速達158公里，且具備極高三振能力，上季他在114局投球中就送出120次三振，展現強大壓制力；2021年升上一軍首年，更曾寫下81局投球「零被全壘打」的罕見紀錄。

休賽季徐若熙透過海外移籍制度挑戰國外舞台，引發日、美球團搶人大戰，最終在誠意與條件兼具之下，由軟銀成功網羅。陳傑憲也提醒，「軟銀是日本最強的球團，在面對對手之前，必須先戰勝自己，也要在隊內競爭中勝出。希望他不要心急，能穩穩地發揮自己的表現。」

至於前隊友、效力日本火腿的古林睿煬，陳傑憲回憶起去年5月11日看他投出日職生涯首場完封勝的感動。他透露，當天統一獅的比賽剛好因雨取消，全隊便守在轉播前從第1局看到第9局。陳傑憲笑說：「看的時候比自己上場還緊張，一直想著『沒問題吧』，邊擔心邊看。教練們也是一樣，還開玩笑說練習趕快結束，要早點回家看轉播。」

▲▼ 古林睿煬日職一軍首勝 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

▲古林睿煬。（圖／ⒸH.N.F.提供）

陳傑憲特別提到總教練林岳平感觸最深，「古林剛進統一時，林總（林岳平）是二軍投手教練，幾乎像父子一樣照顧他。看到那場完封勝，對餅總來說，應該就像看到自己的親生兒子成功一樣開心。」陳傑憲認為古林第一年適應得相當好，隨著他完全融入日職指導理念，預計2026年將有更活躍的表現。

最後，陳傑憲想對林安可、徐若熙與古林睿煬這三位旅日台將傳達同一個期盼，「希望你們不是只為個人，而是背負著台灣去戰鬥。」他由衷相信，這三位優秀選手在異鄉舞台的每一次拚戰，都將成為推動台灣棒球持續成長的重要力量。

