球團投資「有責任」　朴燦浩主動帶學弟吃A5和牛：打不好就吐出來

▲朴燦浩帶後輩出國訓練、請吃A5和牛。（圖／截自斗山熊YT）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

簽下4年總額80億韓元（約1.74億台幣）的自由球員合約，韓國職棒斗山熊內野新戰力朴燦浩轉隊後的第一步，主動扛起場外的責任，不僅帶後輩至海外訓練，還請吃高檔A5和牛！

朴燦浩去年11月與斗山熊簽約，結束超過10年效力起亞虎的生涯，正式展開新篇章，合約內容為4年總額80億韓元，為韓國職棒此休賽期首筆FA簽約案。

轉隊後不久，朴燦浩便帶著新東家的年輕後輩前往日本進行自主訓練，此行並非休閒行程，而是在春訓前先行組成「迷你訓練營」，提前為新賽季備戰。

斗山球團9日指出，朴燦浩自3日起，與吳明振、朴志訓、安在錫、朴治國等人，於日本沖繩宇流麻市具志川球場展開個人訓練。訓練期間，朴燦浩在起亞時期的隊友朴敏、朴正宇亦一同參與，全隊於14日結束行程返國。

值得注意的是，這已是朴燦浩連續第3年造訪具志川球場，但今年首次帶上多名斗山年輕球員，且後輩的住宿與生活開銷皆由他一手負責，展現FA身分之外的領袖角色。

朴燦浩先前曾表示，「球團投資在我身上的金額，也包含了我在場外照顧後輩的責任。」並補充，「對後輩們來說，我或許還有些陌生，但他們願意爽快同行，我們也一起把身體狀態調整好。」

這段插曲也在春訓出國當天引發討論，在斗山官方YouTube頻道《BEARS TV》25日公開的出國現場影片中，朴燦浩談及此事直言，「棒球不是一個人能打的運動，必須一起來。」並稱讚後輩們「訓練真的都很拚」。

不過，他也半開玩笑地抱怨「後輩們吃得實在太多」，朴燦浩笑說，「在錫去逛街的時候，我帶著明振和志訓去吃和牛，本來想說能花多少，就點了A5等級，結果價格『相當驚人』。」

工作人員笑著回應「那也會打得更好吧」，朴燦浩則打趣回道，「打不好就得吐出來啊！」