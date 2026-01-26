運動雲

▲總獎金破8100萬台幣創新高，東超籃球季後賽澳門6強爭霸。（圖／EASL提供）

記者杜奕君／綜合報導

東亞超級聯賽（East Asia Super League，EASL以下簡稱東超）今日正式宣佈，全新品牌打造的季後賽冠軍賽事—EASL Finals東超季後賽，將於3月18日至22日在澳門特別行政區盛大舉行。東亞超級聯賽2025-26賽季例行賽擴編至12支球隊，最終將由其中6支亞洲頂尖球隊晉級東超季後賽，爭奪亞洲籃球最高榮耀，並於本季聯盟規模最大、成果最豐碩的賽季後，加冕新一屆亞洲冠軍。

東亞超級聯賽執行長李小龍（Henry Kerins）表示，「本季正式更名為EASL Finals東超季後賽，是聯盟的重要里程碑，也象徵東超在短時間內的快速成長。隨著賽季規模擴大、參賽隊伍更具深度，再加上澳門作為最終冠軍舞台，這將是東超發展至今最具代表性的季後賽盛會。我們非常期待將史上最具企圖心的一屆Finals完整呈現，並帶給球迷與聯盟規模相匹配的冠軍級體驗。」

2025-26賽季寫下聯盟全新標竿，賽事自10月起於各地展開，擴編至12支球隊、總計42場比賽，成為東超迄今規模最大的賽季。隨著賽季升級，東超季後賽也帶來更高競爭強度與更具份量的獎勵，本屆總獎金創聯盟史上新高，冠軍可獲150萬美元、亞軍75萬美元、季軍35萬美元，為聯盟歷來最具規模的獎金池。

進入聯盟第3季，東超季後賽也同步推出首次擴編的季後賽賽制。過去兩季（2023–24、2024–25）季後賽以「EASL Final Four」形式進行，本季起正式進化為六強爭冠。A、B、C三組各取前二名晉級，共6隊進入季後賽，並採三階段爭冠路徑：八強賽（Quarterfinals）、四強賽（Semifinals）、冠軍戰（Championship）。

本屆東超季後賽預計於3月18日、3月20日、3月22日進行三個比賽日。3月18日將進行兩場八強賽對決，場館資訊將於近期公佈；賽事接續移師澳門新濠影滙（Studio City Macau），於3月20日舉行四強賽；並於3月22日進行最終決戰，當天將同時上演東超冠軍賽以及季軍賽，為本季畫下最高潮句點。

此外，東超也將於3月21日在澳門新濠影滙舉辦第二屆「亞洲籃球高峰會（The Asia Basketball Summit）」，邀集各地籃球產業重量級人士齊聚一堂，針對亞洲籃球的未來發展進行深度交流與對談，更多活動細節將於近期公佈。

東超例行賽將於2月11日以三連戰形式劃下句點，並正式確定東超季後賽對戰組合。東超季後賽門票將於2月21日開賣，相關售票資訊將於後續公告。至於3月18日比賽場館，也將另行公佈。

