34年全勤紀錄告終！臺體大不敵北大、下季降入UBA二級

▲落敗的臺灣體大則苦吞9連敗，確定將於下賽季降至二級，正式中斷自81學年度起連續34季在女一級參賽的「全勤獎」紀錄。（圖／大專體總提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

114學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女一級預賽第三階段，26日上演關鍵的保級之戰。上季第8名的臺北大學在3名球員同場刷新個人得分新高的帶領下，終場以92比72擊敗臺灣體大，不僅順利終結跨階段4連敗、收下本季第2勝確保保級，更拉動臺灣科大一同留在女一級。落敗的臺灣體大則苦吞9連敗，確定將於下賽季降至二級，正式中斷自81學年度起連續34季在女一級參賽的「全勤獎」紀錄。

臺北大學今日展現極佳團隊進攻，全隊共有5人得分上雙。其中大一菜鳥表現最為搶眼，來自北一女的張映庭投進2記三分球，攻下個人生涯新高21分、7籃板並外加助攻抄截各4次；出身南湖高中的徐子芮則在三分線外5投中3，高效進帳20分。此外，大三後衛鍾欣旂也貢獻了15分、8助攻的生涯雙新高表現。這名「三人組」合力砍下56分，成為北大捍衛一級席位的關鍵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

資深教練張維仁對此表示，雖然隊中已有施佩儀與曹榮箴等主力支撐，但看到「三人組」在此役跳出來扮演畫龍點睛的角色，欣見球隊後繼有人。

反觀傳統勁旅臺灣體大，今日輸球後本季戰績為0勝9敗。由於預賽僅剩明日對陣輔大一場賽事，即便取勝也將因對戰紀錄不敵臺科大而排在11隊之末。自81學年度UBA女一級開辦以來，臺體大、文化大學、北市大（前身北體）是僅有的3支全勤隊伍。隨著今日敗北，這項長達34年的紀錄正式告終。

臺體大教練唐誌陽賽後感性表示：「勇敢面對它，因為任何紀錄都有終止的一天。」他指出，本季陷入低潮主因是上季畢業3大主力，卻僅補進1名新秀導致戰力下滑；此外，中鋒陳子瑄與小前鋒鄧伊汝接連因膝傷報銷，對原本就招生不易、資源不足的球隊而言更是雪上加霜。

另一場賽事中，北市大以83比55輕取臺科大，累計戰績提升至7勝2敗。北市大大三後衛連容纓此役三分球4投中3，飆出轉學後的新高21分。連容纓曾在臺師大歷經一年的膝傷手術空窗期，本季轉戰北市大後找回信心。教練錢薇娟與張慧瑛肯定其表現，形容她是球隊「撿到寶」。同場拿下21分的射手湯沛晨也對連容纓能走出傷痛找到新出口感到惺惺相惜。

▲北市大學連容纓21分。（圖／大專體總提供）

隨著北大、臺科大、清華與輔大相繼確認保級，114學年度UBA女一級的席位分布已大致定調。對於臺體大而言，如何重整旗鼓拚回二級前2名、在116學年度重返一級，將是校方與教練團未來的最大挑戰。