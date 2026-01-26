生涯總得分26397分　「咖哩大神」柯瑞寫里程碑站上NBA歷史第19位

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士26日作客交手明尼蘇達灰狼，此戰為昨日因明尼蘇達當地爆發執法致死悲劇，導致賽事延後一天開打。勇士「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）此戰轟下全隊最高26分外帶2籃板、7助攻、4抄截，也率領勇士以111比85大勝灰狼，除了順利終止2連敗，柯瑞也以NBA生涯總得分26397分追平傳奇球星「真理」皮爾斯（Paul Pierce），並列聯盟史上第19位。

勇士今日交手灰狼，由於明尼蘇達當地爆發執法致死悲劇，賽事除了延後一天舉行，雙方球員也都對此次爆發相關衝突悲劇，表達哀悼與希望事件平和落幕。

回到賽事本身，作客的灣區軍團賽前苦吞2連敗，但此戰靠著37歲當家球星柯瑞攻下全隊最高26分、2籃、7助攻、4抄截，搭配穆迪（Ｍoses Moody）也有19分、8籃板進帳，勇士在6人得分達雙位數的優勢火力帶動下，以26分之差大勝。

輸球的灰狼方面，「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）狂轟全場最高32分、11籃板，但也出現多達8次失誤，迪文琴佐（Donte DiVincenzo）則有22分、7籃板進帳。

值得一提的是，賽前以生涯總得分26371分，排名NBA歷史總得分榜第21名的柯瑞，憑藉此戰轟下26分的好表現，一舉超越排名第20位的波士頓塞爾提克傳奇球星哈維切克（John Havlicek），也追平另一位綠衫軍好手皮爾斯，目前並列聯盟史上第19位。

柯瑞的下一個目標將是馬刺最偉大長人鄧肯（Tim Duncan），目前兩人總得分差距僅有99分，柯瑞很有機會在本季就超越鄧肯，站上第18名席位。

▲勇士柯瑞完成生涯總得分里程碑，站上NBA歷史榜第19位。（圖／達志影像／美聯社）