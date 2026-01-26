榮耀披身！宮城、髙橋領軍日職幫　侍Japan劍指世界第一

▲宮城大弥。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

2026世界棒球經典賽（WBC）將於3月開打，日本侍Japan26日正式公布剩餘參賽球員名單；日本職棒也透過NPB Enterprises轉達球員受訪內容，無論旅美好手或日職球員，皆表達為國出征的榮耀與決心。

此次新增名單中，大聯盟共有4人入選，包括洛杉磯道奇王牌山本由伸、多倫多藍鳥內野手岡本和真、芝加哥白襪內野手村上宗隆，以及芝加哥小熊外野手鈴木誠也。

日職方面則有6人入選，其中包含2023年WBC冠軍成員宮城大弥（歐力士）、髙橋宏斗（中日），以及在2023年WBC決賽中與大谷翔平搭檔的捕手中村悠平（養樂多），投手與野手陣容兼具經驗與新血。

日職戰力穩定輸出 宮城、髙橋、中村齊表態

歐力士左投宮城大弥表示，入選讓他倍感榮幸，也深知肩上責任重大；「能夠被選為武士日本的成員，我感到非常光榮，同時也深刻感受到責任在身，雖然肩負著代表日本的責任與壓力，但我會好好準備，希望能為日本再次登上世界第一貢獻自己的力量。」

中日投手髙橋宏斗則希望用全力投球回報信任；「能被選為WBC日本代表，我感到無比光榮，我會帶著披上國旗的責任感全力應戰，思考自己能為球隊勝利做些什麼，並傾盡全力投出每一球，我也會努力，目標是再次奪下世界第一。」

捕手中村悠平則強調將以經驗輔佐球隊；「能再次以WBC日本代表身分出賽，我由衷感到光榮，我會活用隨著年齡累積的經驗，作為球隊的一員盡力貢獻，懷抱著上屆冠軍的驕傲，我會戰到最後，請大家多多支持。」

新血同樣熱血 北山、曽谷、小園蓄勢待發

日本火腿投手北山亘基表示，希望將一路所學完全發揮；「我出生於日本、成長於日本，透過棒球學到了許多事情，這次的大賽，我希望能把至今為止的所有學習成果全部發揮出來，為了讓日本的大家感到開心，我將全心全力迎戰。」

歐力士投手曽谷龍平則感性表示：「被選入代表隊時，我第一個浮現的念頭是『一路走來能打棒球真是太好了』；我會以日本代表的身份，帶著自信與覺悟上場比賽，並為了球隊的勝利拼盡全力。」

廣島內野手小園海斗迎來生涯首次WBC；「能被選中我感到非常光榮，這將是我第一次站上WBC舞台，我會好好準備，發揮積極進取的風格，專注於勝利，努力為世界第一貢獻力量，也希望能從眾多大聯盟選手身上吸收經驗，持續成長。」