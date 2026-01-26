運動雲

>

榮耀披身！宮城、髙橋領軍日職幫　侍Japan劍指世界第一

▲宮城大弥。（圖／達志影像／美聯社）

▲宮城大弥。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

2026世界棒球經典賽（WBC）將於3月開打，日本侍Japan26日正式公布剩餘參賽球員名單；日本職棒也透過NPB Enterprises轉達球員受訪內容，無論旅美好手或日職球員，皆表達為國出征的榮耀與決心。

此次新增名單中，大聯盟共有4人入選，包括洛杉磯道奇王牌山本由伸、多倫多藍鳥內野手岡本和真、芝加哥白襪內野手村上宗隆，以及芝加哥小熊外野手鈴木誠也。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日職方面則有6人入選，其中包含2023年WBC冠軍成員宮城大弥（歐力士）、髙橋宏斗（中日），以及在2023年WBC決賽中與大谷翔平搭檔的捕手中村悠平（養樂多），投手與野手陣容兼具經驗與新血。

▲髙橋宏斗。（圖／達志影像／美聯社）

▲髙橋宏斗。（圖／達志影像／美聯社）

日職戰力穩定輸出　宮城、髙橋、中村齊表態

歐力士左投宮城大弥表示，入選讓他倍感榮幸，也深知肩上責任重大；「能夠被選為武士日本的成員，我感到非常光榮，同時也深刻感受到責任在身，雖然肩負著代表日本的責任與壓力，但我會好好準備，希望能為日本再次登上世界第一貢獻自己的力量。」

中日投手髙橋宏斗則希望用全力投球回報信任；「能被選為WBC日本代表，我感到無比光榮，我會帶著披上國旗的責任感全力應戰，思考自己能為球隊勝利做些什麼，並傾盡全力投出每一球，我也會努力，目標是再次奪下世界第一。」

捕手中村悠平則強調將以經驗輔佐球隊；「能再次以WBC日本代表身分出賽，我由衷感到光榮，我會活用隨著年齡累積的經驗，作為球隊的一員盡力貢獻，懷抱著上屆冠軍的驕傲，我會戰到最後，請大家多多支持。」

▲2023年WBC決賽中與大谷翔平搭檔的捕手中村悠平。（圖／達志影像／美聯社）

▲2023年WBC決賽中與大谷翔平搭檔的捕手中村悠平。（圖／達志影像／美聯社）

新血同樣熱血　北山、曽谷、小園蓄勢待發

日本火腿投手北山亘基表示，希望將一路所學完全發揮；「我出生於日本、成長於日本，透過棒球學到了許多事情，這次的大賽，我希望能把至今為止的所有學習成果全部發揮出來，為了讓日本的大家感到開心，我將全心全力迎戰。」

歐力士投手曽谷龍平則感性表示：「被選入代表隊時，我第一個浮現的念頭是『一路走來能打棒球真是太好了』；我會以日本代表的身份，帶著自信與覺悟上場比賽，並為了球隊的勝利拼盡全力。」

廣島內野手小園海斗迎來生涯首次WBC；「能被選中我感到非常光榮，這將是我第一次站上WBC舞台，我會好好準備，發揮積極進取的風格，專注於勝利，努力為世界第一貢獻力量，也希望能從眾多大聯盟選手身上吸收經驗，持續成長。」

關鍵字： 2026經典賽、日本隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

快訊／台灣注意！日本公布WBC29人名單　山本由伸確定+1

快訊／台灣注意！日本公布WBC29人名單　山本由伸確定+1

味全龍一次Thank You5名小龍女　Queena、小珍奶、柳柳過往風波再掀討論

味全龍一次Thank You5名小龍女　Queena、小珍奶、柳柳過往風波再掀討論

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

聽到陳冠宇入列經典賽名單　大聯盟名記直呼「很興奮」

聽到陳冠宇入列經典賽名單　大聯盟名記直呼「很興奮」

洋基歲月畫下句點　洛艾西加深情告別：關上人生重要篇章

洋基歲月畫下句點　洛艾西加深情告別：關上人生重要篇章

高橋光成獲3支大聯盟球隊報價卻屬小聯盟等級　與今井達也差距浮現

高橋光成獲3支大聯盟球隊報價卻屬小聯盟等級　與今井達也差距浮現

昔日未來王牌恐離道奇？　美媒爆米勒成天使潛在交易目標

昔日未來王牌恐離道奇？　美媒爆米勒成天使潛在交易目標

桃猿以年輕化為主軸　球隊證實未考慮延攬郭嚴文、球員薪資整體上調

桃猿以年輕化為主軸　球隊證實未考慮延攬郭嚴文、球員薪資整體上調

快訊／78分鐘直落二輕鬆橫掃對手　謝淑薇攜搭檔闖進澳網女雙8強

快訊／78分鐘直落二輕鬆橫掃對手　謝淑薇攜搭檔闖進澳網女雙8強

【大神留下的印記】霍諾德攀登台北101！牆上痕跡引民眾圍觀

熱門新聞

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

快訊／台灣注意！日本公布WBC29人名單　山本由伸確定+1

味全龍一次Thank You5名小龍女　Queena、小珍奶、柳柳過往風波再掀討論

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

聽到陳冠宇入列經典賽名單　大聯盟名記直呼「很興奮」

洋基歲月畫下句點　洛艾西加深情告別：關上人生重要篇章

讀者回應

﻿

熱門新聞

1500元運動幣來了　使用懶人包大公開

2快訊／山本由伸領軍！日本公布WBC29人名單

3味全龍一次「Thank You」5名小龍女

4「排球甜心」本季最後一舞？廖苡任淚崩

5名記摩洛西直呼興奮

最新新聞

1林品言延長賽致勝安助屏中勝出

2蔡銘祐15K完封助嘉中晉級續命

3斯威雅蒂澳網8強將戰萊巴金娜

4義大利內戰勝出　辛納豪取澳網18連勝

5侍Japan劍指世界第一

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

徐若熙、王維中離隊衝擊？葉總點名潛力股：年輕投手機會來了

霍諾德大讚台北101很方便　「是家庭友善的攀爬地點（？）」

賈永婕把101周圍「全換國旗」　超用心「讓全世界看到台灣」

吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」

吳宗憲替典LU證婚「一生都不能再改變」

Lulu陳漢典婚禮表演「漫出來啦～」經典重現
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366