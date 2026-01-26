像弟弟一樣的存在！林安可即將展開旅日生涯　隊友陳傑憲給他極高評價

▲陳傑憲日前出席林安可球迷見面會。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

統一獅外野手林安可休季期間加盟西武獅，新球季將正式開啟旅日生涯，昔日統一獅戰友陳傑憲接受日媒《Sports Navi 》專訪時，形容他「就像弟弟一樣的存在」，盛讚其態度與實力，並期盼他能儘快適應日本投手，在更高層級的舞台繳出好成績。

林安可2020年就以驚人的打擊天賦，橫掃全壘打王、打點王與新人王三大獎項；上個賽季他再度繳出打擊率3成18、23支全壘打的頂尖成績，對於曾一同在台南球場守護外野防線的戰友，陳傑憲報以極高評價：「即便放眼整個聯盟，他也是非常優秀的打者，日本棒球的水準很高，但我對他很有信心，他是一個非常認真且勤奮練習的選手，即使陷入低潮也不會找藉口，而是默默地埋頭苦幹，看著他會讓人感到很安心。」

▲林安可球季結束後正式行使旅外FA權力加盟日本職棒強權埼玉西武獅。（圖／記者湯興漢攝）

兩人的深厚情誼源於長期共處的默契。陳傑憲透露，過去遠征客場時兩人常是室友，但踏出球場後，林安可幾乎不聊棒球。陳傑憲表示：「我把他當成弟弟一樣，我們會通電話聊天。我會想關心他是否遇到困難，無論是技術面或環境適應問題，如果他聯絡我，我都希望能協助解決。」

談到西武球迷該如何為這位台灣強打加油時，陳傑憲調皮地給出建議：「希望在他打出全壘打時，大家可以跟著大喊『喔！喔！（Oi！Oi！）』來起鬨助興。在台灣，擊出全壘打後必須跳舞慶祝，但他真的太害羞了，總是不太願意跳。」陳傑憲期許透過日本球迷熱情的應援，能讓害羞的林安可感受到家鄉般的溫暖，並盡快適應日本職棒的高強度環境。