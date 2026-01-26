運動雲

少主康寧漢29分11助攻加持　東區王者活塞近6戰狂取5勝

記者杜奕君／綜合報導

2025-26賽季持續在東區居龍頭地位，「汽車城軍團」底特律活塞26日主場迎戰沙加緬度國王，活塞當家少主康寧漢全場22投13中狂飆29分、5籃板、11助攻、3抄截，率領活塞以139比116痛宰國王，收下近6戰內第5勝。目前活塞33勝11敗持續於東區保持領先。

活塞今日迎接國王踢館，開賽國王打來有板有眼，在團隊攻勢平均發揮下，還能與東區龍頭活塞戰成35比35局面。

不過次節活塞強勢爆發，一哥康寧漢連續單打建功，加上杜倫（Jalen Duren）、哈里斯（Tobias Harris）都有優異表現，活塞團隊單節灌進43分，半場打完取得13分大幅領先。

下半場開打後，活塞持續猛烈攻勢，第3節團隊投進6記三分球，單節命中率高達7成情況下，前3節打完更是拉開多達20分領先。

末節活塞在大幅領先情況下，更是走馬換將讓替補球員有所表現，最終以23分之差賞給國王難堪5連敗。

活塞此戰以康寧漢全場22投13中狂飆29分、5籃板、11助攻、3抄截表現最佳，「小魔獸」杜倫則有18分、6籃板、2抄截。

吞下5連敗的國王方面，全隊以蒙克（Malik Monk）替補貢獻19分最高，迪羅臣（DeMar DeRozan）16分分進帳，近期又有交易傳聞的薩波尼斯（Domantas Sabonis12分、7籃板、8助攻、2抄截。

▲東區王者活塞在康寧漢領軍下氣勢如虹，近6戰狂掃5勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲東區王者活塞在康寧漢領軍下氣勢如虹，近6戰狂掃5勝。（圖／達志影像／美聯社）

