追平勇士「單季73勝」夢碎　衛冕軍雷霆苦吞本季第10敗

記者杜奕君／綜合報導

2025-26賽季開季前25戰僅吞1敗，原本被外界看好能夠朝金州勇士史上最強「單季73勝」目標邁進的衛冕軍奧克拉荷馬雷霆，26日即便球隊一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）以單場超過7成命中率砍下24分、3籃板、6助攻、2阻攻，但球隊仍以101比103在主場不敵多倫多暴龍，確定無緣追平勇士史上第一紀錄。

上賽季橫掃群雄奪冠，本季雷霆開季勢如破竹，被媒體、球迷高度關注，是否能打破2015-16賽季勇士所寫下單季73勝紀錄。

不過近期雷霆團隊面臨「撞牆期」，日前吞下本季第9敗後，已經無緣超越勇士，後續賽程更要全勝，才能追平勇士單季73勝紀錄。

今日主場面對東區強敵暴龍，雷霆就一路面臨拉鋸苦戰，雖然決勝期雷霆仍靠一哥吉爾吉斯-亞歷山大守住小幅領先，但暴龍奎克利（Immanuel Quickley）關鍵時刻連續飆進兩記三分彈，隨後又罰進奠定勝果兩分，連拿8分的強勢表現，幫助暴龍以兩分之差撂倒雷霆，也讓衛冕軍本季確定無緣追平勇士單季73勝表現。

暴龍此戰6人得分達雙位數，以奎克利拿下23分、11籃板、2助攻、2抄截最佳，「龍王」巴恩斯（Scottie Barnes）則有10分、11籃板、8助攻、3阻攻。

輸球的雷霆方面，目前37勝10敗仍是全聯盟龍頭，此戰以SGA拿下24分、3籃板、6助攻、2阻攻最佳，多特（Luguentz Dort）19分、8籃板、2抄截。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大無緣幫助球隊追平單季73勝紀錄。（圖／達志影像／美聯社）