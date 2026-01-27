湖人金童單場轟8顆三分球　唐西奇狂飆46分7籃板11助攻宰公牛

記者杜奕君／綜合報導

NBA西區人氣勁旅洛杉磯湖人，27日遠征挑戰芝加哥公牛，湖人「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）再度大發神威，全場三分球14投8中，狂轟46分、7籃板、11助攻，加上詹姆斯（LeBron James）也貢獻24分，紫金軍團全場僅發生6次失誤的出色表現帶動下，最終湖人以129比118攻破公牛主場。

近況不錯的湖人進行客場8連戰的第4場比賽，今日前進風城交手公牛，此戰開賽雙方進攻端都相當出色，首節打完湖人僅以35比31小幅領先。

但次節湖人持續在唐西奇加持下，打出強勢表現，半場打完湖人拉開69比56的雙位數領先。

下半場開打後，湖人持續由唐西奇、詹姆斯領軍衝鋒陷陣，唐西奇此戰無所不能，不僅切、傳收放自如，就連三分球都有單場14投8中的本季個人最佳表現，幫助湖人持續穩住雙位數領先，最終11分之差輕取公牛奪勝。

湖人拿下近5戰內第4勝，唐西奇此戰25投15中斬獲46分、7籃板、11助攻，單場還投進8記三分球表現亮眼。詹皇則是24分、5籃板、3助攻，湖人全場團隊僅有6失誤，雙方失誤後得分比例差距來到23比12，成為勝負關鍵。

輸球的公牛方面，懷特（Coby White）拿下23分、5籃板、6助攻為全隊最佳，吉迪（Josh Giddey）19分、6籃板、7助攻。

▲湖人「籃球金童」唐西奇狂飆46分7籃板11助攻，還投進8顆三分球打爆公牛。（圖／達志影像／美聯社）