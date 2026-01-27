咖哩大神缺陣勇士全垮了！　灰狼主場25分狂勝終止5連敗

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士27日作客前進明尼蘇達灰狼主場，此戰勇士「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）以及主戰長人格林（Draymond Green）都高掛免戰牌，灰狼方面雖然王牌球星「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）也未上場，但灰狼靠著主力前鋒藍道（Julius Randle）砍下18分領軍，最終灰狼以108比83大勝，順利終止5連敗。

灣區軍團面臨「背靠背」賽程，因此這場比賽作客灰狼，除了一哥柯瑞、格林休兵外，包括霍佛德（Al Horford）和梅爾頓（De’Anthony Melton）也都沒有上場，也讓團隊戰力相當吃緊。

地主灰狼雖然頭號戰將艾德華茲同樣休兵，但明星前鋒藍道領軍衝鋒，半場打完灰狼以53比38大幅領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

下半場灰狼持續擴大領先優勢，雙能衛射手迪文琴佐（Donte Divincenzo）末節三分冷箭連發，灰狼正式擴大領先超過20分，最終以25分在主場痛宰勇士，順利終止近期5連敗。

灰狼此戰以藍道砍下18分、7籃板最佳，海蘭德（Bones Hyland）進帳17分7籃板、5助攻，迪文琴佐則有15分、4籃板、8助攻、3阻攻。

慘敗收場的勇士方面，波斯特（Quinten Post）拿下13分已經是全隊最高，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）12分、7籃板、4助攻。

▲灰狼藍道領軍痛宰勇士，終止近期5連敗。（圖／達志影像／美聯社）