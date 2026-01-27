運動雲

>

咖哩大神缺陣勇士全垮了！　灰狼主場25分狂勝終止5連敗

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士27日作客前進明尼蘇達灰狼主場，此戰勇士「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）以及主戰長人格林（Draymond Green）都高掛免戰牌，灰狼方面雖然王牌球星「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）也未上場，但灰狼靠著主力前鋒藍道（Julius Randle）砍下18分領軍，最終灰狼以108比83大勝，順利終止5連敗。

灣區軍團面臨「背靠背」賽程，因此這場比賽作客灰狼，除了一哥柯瑞、格林休兵外，包括霍佛德（Al Horford）和梅爾頓（De’Anthony Melton）也都沒有上場，也讓團隊戰力相當吃緊。

地主灰狼雖然頭號戰將艾德華茲同樣休兵，但明星前鋒藍道領軍衝鋒，半場打完灰狼以53比38大幅領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

下半場灰狼持續擴大領先優勢，雙能衛射手迪文琴佐（Donte Divincenzo）末節三分冷箭連發，灰狼正式擴大領先超過20分，最終以25分在主場痛宰勇士，順利終止近期5連敗。

灰狼此戰以藍道砍下18分、7籃板最佳，海蘭德（Bones Hyland）進帳17分7籃板、5助攻，迪文琴佐則有15分、4籃板、8助攻、3阻攻。

慘敗收場的勇士方面，波斯特（Quinten Post）拿下13分已經是全隊最高，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）12分、7籃板、4助攻。

▲灰狼藍道領軍痛宰勇士，終止近期5連敗。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼藍道領軍痛宰勇士，終止近期5連敗。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞咖哩大神灰狼藍道艾德華茲蟻人

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

2026國際奧林匹克路跑5月新北登場　為亞運暖身開跑

2026國際奧林匹克路跑5月新北登場　為亞運暖身開跑

35分鐘爆砍45分！　「蜘蛛人」米歇爾率騎士豪取4連勝

35分鐘爆砍45分！　「蜘蛛人」米歇爾率騎士豪取4連勝

「獵鷹隊長」率隊穩居例行賽第2位　翟蒙勇奪單周MVP

「獵鷹隊長」率隊穩居例行賽第2位　翟蒙勇奪單周MVP

湖人金童單場轟8顆三分球　唐西奇狂飆46分7籃板11助攻宰公牛

湖人金童單場轟8顆三分球　唐西奇狂飆46分7籃板11助攻宰公牛

騎上去！超逼真假動作　雷霆大鎖多特狼狽飛跨上對手肩膀

騎上去！超逼真假動作　雷霆大鎖多特狼狽飛跨上對手肩膀

少主康寧漢29分11助攻加持　東區王者活塞近6戰狂取5勝

少主康寧漢29分11助攻加持　東區王者活塞近6戰狂取5勝

致敬中壢東南亞新住民文化　雲豹推「南洋瘋豹」主題周

致敬中壢東南亞新住民文化　雲豹推「南洋瘋豹」主題周

追平勇士「單季73勝」夢碎　衛冕軍雷霆苦吞本季第10敗

追平勇士「單季73勝」夢碎　衛冕軍雷霆苦吞本季第10敗

最強浪人洋將！台籃生涯第6隊　「籃球詩人」喬丹加盟新北國王

最強浪人洋將！台籃生涯第6隊　「籃球詩人」喬丹加盟新北國王

生涯總得分26397分　「咖哩大神」柯瑞寫里程碑站上NBA歷史第19位

生涯總得分26397分　「咖哩大神」柯瑞寫里程碑站上NBA歷史第19位

【真的不是在殺豬】小柴犬第一次打針...狂叫超抗拒XD

熱門新聞

勝率87%主帥卻遭撤換！台中連莊陳品丞離隊　TPVL首位去職主帥

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

洋基正式宣布續約貝林傑　5年1.62億美元長約拍板！合約細節曝

聽到陳冠宇入列經典賽名單　大聯盟名記直呼「很興奮」

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

騎上去！超逼真假動作　雷霆大鎖多特狼狽飛跨上對手肩膀

讀者回應

﻿

熱門新聞

1勝率87%還換帥　連莊陳品丞離隊

2500元運動幣來了　使用懶人包大公開

3洋基續約貝林傑！5年1.62億細節曝

4名記摩洛西直呼興奮

5「排球甜心」本季最後一舞？廖苡任淚崩

最新新聞

1亞運排球培訓名單出爐！廖苡任、林書荷入列

2郭靖源完投有意選秀　羅工拚隊史8強

3雙冠王李凱威瞄準長約

4林鵬偉致勝一擊包辦4打點　南英開胡

5戰神KD！　梅克奪單周MVP

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

戴培峰首次用PitchCom好玩又期待　被推派錄音以中文為主

陳傑憲測出ISFJ守護者　一句「女生有興趣」讓中華隊心理課動起來

搭戴培峰更安定？古林睿煬笑回「好吵」　加碼曝與陳念琴約吃飯

【霍諾德小花絮】在75樓高還能對鏡頭搞笑做鬼臉的那個男人

曾莞婷抽中Lulu捧花　驚慌喊：可以不要嗎！

【機場巧遇Alex】霍諾德超親民回應與粉絲親切比讚！

【比人類還懂享受】8歲守宮套游泳圈泡溫水　chill到快睡著

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366