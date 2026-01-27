安打、盜壘雙冠王李凱威　生涯第2紙複數年約瞄準長約

▲中職李凱威。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍在復隊後持續鞏固內野戰力，李凱威穩坐先發二壘手位置，近年累積穩定且具水準的表現。隨著他於去年完成原有3年合約，球團也啟動續約評估，味全龍領隊丁仲緯日前也曾透露，雙方正洽談生涯第2紙複數年合約。

李凱威於2023年與味全龍簽下3年合約，逐年月薪分別為30萬元、至少35萬元及46萬元，合約於去年賽季結束後到期，季後隨即展開新約討論。復隊以來，他在二壘防區攻守穩定，去年包辦安打、盜壘雙冠王，逐步成為球隊不可或缺的固定戰力。

目前李凱威在中職累積5年一軍資歷，最快3年後即可取得自由球員（FA）資格，對此，經紀人表示，正是基於他近年表現穩定，才希望能為他爭取一份具備保障性的合約。

近年中職球團逐漸傾向以長約留住核心球員，同經紀公司陳子豪、林岱安相繼簽下10年、7年合約，樂天桃猿林立日前也簽下8年大型合約，成為指標案例。李凱威同樣看重複數年合約所帶來的保障性，經紀人坦言，希望能朝長年約的方向討論，但仍有細節需與球團進一步溝通。

李凱威去年達成生涯500安里程碑，攻守表現俱佳，被視為聯盟頂尖二壘手之一，也期待能簽下一份具長遠規劃、兼具二壘手代表性的合約。