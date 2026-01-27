運動雲

>

安打、盜壘雙冠王李凱威　生涯第2紙複數年約瞄準長約

▲▼中職李凱威。（圖／記者李毓康攝）

▲中職李凱威。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

味全龍在復隊後持續鞏固內野戰力，李凱威穩坐先發二壘手位置，近年累積穩定且具水準的表現。隨著他於去年完成原有3年合約，球團也啟動續約評估，味全龍領隊丁仲緯日前也曾透露，雙方正洽談生涯第2紙複數年合約。

李凱威於2023年與味全龍簽下3年合約，逐年月薪分別為30萬元、至少35萬元及46萬元，合約於去年賽季結束後到期，季後隨即展開新約討論。復隊以來，他在二壘防區攻守穩定，去年包辦安打、盜壘雙冠王，逐步成為球隊不可或缺的固定戰力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前李凱威在中職累積5年一軍資歷，最快3年後即可取得自由球員（FA）資格，對此，經紀人表示，正是基於他近年表現穩定，才希望能為他爭取一份具備保障性的合約。

近年中職球團逐漸傾向以長約留住核心球員，同經紀公司陳子豪、林岱安相繼簽下10年、7年合約，樂天桃猿林立日前也簽下8年大型合約，成為指標案例。李凱威同樣看重複數年合約所帶來的保障性，經紀人坦言，希望能朝長年約的方向討論，但仍有細節需與球團進一步溝通。

李凱威去年達成生涯500安里程碑，攻守表現俱佳，被視為聯盟頂尖二壘手之一，也期待能簽下一份具長遠規劃、兼具二壘手代表性的合約。

關鍵字： 標籤:味全龍李凱威續約中職二壘手

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

勝率87%主帥卻遭撤換！台中連莊陳品丞離隊　TPVL首位去職主帥

勝率87%主帥卻遭撤換！台中連莊陳品丞離隊　TPVL首位去職主帥

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

洋基正式宣布續約貝林傑　5年1.62億美元長約拍板！合約細節曝

洋基正式宣布續約貝林傑　5年1.62億美元長約拍板！合約細節曝

聽到陳冠宇入列經典賽名單　大聯盟名記直呼「很興奮」

聽到陳冠宇入列經典賽名單　大聯盟名記直呼「很興奮」

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

騎上去！超逼真假動作　雷霆大鎖多特狼狽飛跨上對手肩膀

騎上去！超逼真假動作　雷霆大鎖多特狼狽飛跨上對手肩膀

穆塞蒂晉級澳網8強！無懼對陣10冠喬帥　霸氣喊話：要把他逼到極限

穆塞蒂晉級澳網8強！無懼對陣10冠喬帥　霸氣喊話：要把他逼到極限

林昱珉、鄭宗哲領軍！U18冠軍世代經典賽合體？同梯各國好手入列

林昱珉、鄭宗哲領軍！U18冠軍世代經典賽合體？同梯各國好手入列

山本由伸入列日本隊超豪華　韓媒形容日韓戰「可能得放棄了」

山本由伸入列日本隊超豪華　韓媒形容日韓戰「可能得放棄了」

味全龍一次Thank You5名小龍女　Queena、小珍奶、柳柳過往風波再掀討論

味全龍一次Thank You5名小龍女　Queena、小珍奶、柳柳過往風波再掀討論

【多慧太狠了吧】把香菜當零食吃到停不下來太猛了吧！

熱門新聞

勝率87%主帥卻遭撤換！台中連莊陳品丞離隊　TPVL首位去職主帥

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

洋基正式宣布續約貝林傑　5年1.62億美元長約拍板！合約細節曝

聽到陳冠宇入列經典賽名單　大聯盟名記直呼「很興奮」

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

騎上去！超逼真假動作　雷霆大鎖多特狼狽飛跨上對手肩膀

讀者回應

﻿

熱門新聞

1勝率87%還換帥　連莊陳品丞離隊

2500元運動幣來了　使用懶人包大公開

3洋基續約貝林傑！5年1.62億細節曝

4名記摩洛西直呼興奮

5「排球甜心」本季最後一舞？廖苡任淚崩

最新新聞

1亞運排球培訓名單出爐！廖苡任、林書荷入列

2郭靖源完投有意選秀　羅工拚隊史8強

3雙冠王李凱威瞄準長約

4林鵬偉致勝一擊包辦4打點　南英開胡

5戰神KD！　梅克奪單周MVP

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

戴培峰首次用PitchCom好玩又期待　被推派錄音以中文為主

陳傑憲測出ISFJ守護者　一句「女生有興趣」讓中華隊心理課動起來

搭戴培峰更安定？古林睿煬笑回「好吵」　加碼曝與陳念琴約吃飯

【霍諾德小花絮】在75樓高還能對鏡頭搞笑做鬼臉的那個男人

曾莞婷抽中Lulu捧花　驚慌喊：可以不要嗎！

【機場巧遇Alex】霍諾德超親民回應與粉絲親切比讚！

【比人類還懂享受】8歲守宮套游泳圈泡溫水　chill到快睡著

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366