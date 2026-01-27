運動雲

澳網女單最大冷門！第3種子高芙慘遭斯維托麗娜直落二橫掃出局

▲斯維托麗娜（Elina Svitolina）四強以6比1、6比2橫掃奪冠大熱門、高居第3種子高芙（Coco Gauff）。（圖／路透）

▲斯維托麗娜（Elina Svitolina）四強以6比1、6比2橫掃奪冠大熱門、高居第3種子高芙（Coco Gauff）。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年澳洲網球公開賽女單8強賽爆出開賽最大冷門，大會12種子、烏克蘭好手斯維托麗娜（Elina Svitolina）27日展現巔峰身手，僅耗時59分鐘便以6比1、6比2橫掃奪冠大熱門、高居第3種子高芙（Coco Gauff），職業生涯首度闖入澳網準決賽，下週也將在2021年10月後首度重返世界前10。

首盤開戰雙方互換發球局戰成1比1平手，不過接下來斯維托麗娜娜憑藉強勁發球與精準球路變幻，連續破掉高芙3個發球局，一波連贏5局的攻勢以6比1先拔頭籌。次盤，高芙狀態依舊低迷，斯維托麗娜展現侵略性打法，兩度保發外加一次破發，取得3比0開局，此時高芙已連續丟掉8局，儘管她試圖在後段止血，但在面對賽末點時反手拍出界，讓斯維托麗娜最終以6比2再下一城，也讓高芙成為本屆澳網單打出局排序最高的種子球員。

▲斯維托麗娜（Elina Svitolina）四強以6比1、6比2橫掃奪冠大熱門、高居第3種子高芙（Coco Gauff）。（圖／路透）

▲奪冠大熱門、高居第3種子高芙（Coco Gauff）成為本屆澳網單打出局排序最高的種子球員。（圖／路透）

奪下勝利後斯維托麗娜持續於2026年維持「不敗金身」，今年前10場賽事（包含奧克蘭站奪冠）中取得全勝紀錄。斯維托麗娜在接受場邊採訪時表示：「生產後重返世界前10一直是我的夢想，也是我的目標，這感覺真的很棒。」而斯維托麗娜能在下一場比賽勝出，她將成為公開賽年代以來，首位闖入大滿貫單打決賽的烏克蘭女性球員。

晉級四強後，下一戰將面對尋求衛冕的世界第一、頭號種子莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。莎芭蓮卡稍早同樣以直落二擊敗18歲新星約維奇（Iva Jovic）晉級，目前同樣處於10連勝巔峰，雙方過去6度交手，莎芭蓮卡以5勝1負佔據領先。

