巴西闖過資格賽卻少王牌　身價近40億比謝特恐辭退出戰WBC

▲大都會3年1億2600萬美元合約簽下比謝特（Bo Bichette）。（圖／MLB官網）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於3月登場，不過巴西隊恐怕少了一名重要戰力。根據美國體育頻道《ESPN》報導，效力大聯盟、今年轉戰紐約大都會的內野手比謝特（Bo Bichette）已決定辭退巴西代表隊徵召。

比謝特出生於美國，父親為美國人、母親為巴西人，2017年曾代表巴西出戰WBC資格賽，並一度表態有意參加本屆正賽。不過他在上季尾聲左膝受傷，缺席一段時間，休賽季又成為自由球員，最終與大都會簽下3年總值1億2600萬美元（約新台幣39.2億）的合約。外界也預期，他新賽季可能不再固定鎮守游擊，而是改守二壘或三壘，備戰重心隨之調整。

巴西隊是在去年3月於前養樂多教練松元雄一（當時擔任外野守備跑壘兼戰術教練）帶領下，成功闖過WBC資格賽，取得正賽門票，這也是巴西自2013年以來，第2度站上經典賽舞台。不過本屆分組賽被分在B組，將與美國、墨西哥等強敵同組，挑戰不小。

此外，阪神虎隊翻譯伊藤維托（伊藤ヴィットル）也有望以巴西代表身分參賽，他出身本庄第一高中、共榮大學、日本生命，守備位置為游擊，預計成為巴西隊的重要成員之一。

《ESPN》分析指出，比謝特目前仍在傷後復健階段，加上需要為新守備位置做準備，因此選擇優先專注於大都會春訓，而非提早投入高張力的經典賽賽事。比謝特是2021、2022年美聯最多安打得主，上季繳出打擊率3成11（聯盟第2）、18轟、94打點，生涯累積打擊率2成94、111轟、437打點，實力備受肯定；他也曾在世界大賽第7戰，從道奇投手大谷翔平手中轟出3分砲，令人印象深刻。

曹西平喊話「醜八怪哭什麼哭」　 全場吹哨送別...惹鼻酸

