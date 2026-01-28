東京「台灣之夜」擴大規模！蔡其昌曝上看5千人　場地再+2

▲WBC經典賽中華隊於國家運動訓練中心進行第一階段集訓。（圖／記者湯興漢攝）



記者王真魚／高雄報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於3月在東京巨蛋開打，中華隊預賽賽程一公布，便掀起台灣球迷搶票熱潮，台日大戰更被視為「一票難求」的焦點戰役。為了服務無法進場的台灣球迷，中華職棒會長蔡其昌與募資平台「嘖嘖」攜手推動東京公播應援活動「台灣之夜」，原本僅規劃一處場地，如今因預估人數暴增，場地將升級「一變三」，目標在東京設置三個公播據點，總規模上看5,000人以上。

蔡其昌透露，先前已成功找到一個場地並完成租借，目前正等待公播權審核結果，「Netflix不是一家一家審，而是把全日本所有公播地點一起審核，我們跟日本其他單位一樣都在等最後結果。」

不過，隨著球迷回響遠超預期，原本的一個場地明顯不敷使用。蔡其昌指出，「後來發現球迷來的人數比我們想像中多，跟嘖嘖討論後，他們也有同樣感覺，所以現在再多找兩個場地，一變三。」

他坦言，目前評估，光是在日本的台灣球迷人數，「五千人以上應該跑不掉。」除了從台灣飛往日本的球迷，還包括旅日台灣人、僑胞與台商，「如果純用飛機數量去算，其實不太準。」

對於場地規劃，蔡其昌表示，將以東京都會範圍內為主，不會讓球迷舟車勞頓，「一定在東京，不會跑太遠，大概都是公共集會的室內空間，像活動中心那種，適合轉播、大家一起看球。」

「台灣之夜」構想，計畫由民間募資平台「嘖嘖」發起，並邀請藝人邰智源擔任推手。蔡其昌說明，嘖嘖原本從東京街頭應援廣告發想，希望讓選手感受到台灣球迷的存在，「他們找邰智源來發動，我也支持民間來做這件事，所以就變成聯盟跟嘖嘖合作，由我們協助公播權申請與場地租借，嘖嘖負責募資與動員。」

蔡其昌直言，台日戰門票幾乎不可能買到，「因為日本人都買光了，那我們怎麼服務球迷？」因此希望打造場外應援據點，讓無法進場的球迷，依然能聚在一起為中華隊吶喊。