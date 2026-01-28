運動雲

>

東京「台灣之夜」擴大規模！蔡其昌曝上看5千人　場地再+2

▲▼WBC經典賽中華隊於國家運動訓練中心進行第一階段集訓。（圖／記者湯興漢攝）

▲WBC經典賽中華隊於國家運動訓練中心進行第一階段集訓。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／高雄報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於3月在東京巨蛋開打，中華隊預賽賽程一公布，便掀起台灣球迷搶票熱潮，台日大戰更被視為「一票難求」的焦點戰役。為了服務無法進場的台灣球迷，中華職棒會長蔡其昌與募資平台「嘖嘖」攜手推動東京公播應援活動「台灣之夜」，原本僅規劃一處場地，如今因預估人數暴增，場地將升級「一變三」，目標在東京設置三個公播據點，總規模上看5,000人以上。

蔡其昌透露，先前已成功找到一個場地並完成租借，目前正等待公播權審核結果，「Netflix不是一家一家審，而是把全日本所有公播地點一起審核，我們跟日本其他單位一樣都在等最後結果。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，隨著球迷回響遠超預期，原本的一個場地明顯不敷使用。蔡其昌指出，「後來發現球迷來的人數比我們想像中多，跟嘖嘖討論後，他們也有同樣感覺，所以現在再多找兩個場地，一變三。」

他坦言，目前評估，光是在日本的台灣球迷人數，「五千人以上應該跑不掉。」除了從台灣飛往日本的球迷，還包括旅日台灣人、僑胞與台商，「如果純用飛機數量去算，其實不太準。」

對於場地規劃，蔡其昌表示，將以東京都會範圍內為主，不會讓球迷舟車勞頓，「一定在東京，不會跑太遠，大概都是公共集會的室內空間，像活動中心那種，適合轉播、大家一起看球。」

「台灣之夜」構想，計畫由民間募資平台「嘖嘖」發起，並邀請藝人邰智源擔任推手。蔡其昌說明，嘖嘖原本從東京街頭應援廣告發想，希望讓選手感受到台灣球迷的存在，「他們找邰智源來發動，我也支持民間來做這件事，所以就變成聯盟跟嘖嘖合作，由我們協助公播權申請與場地租借，嘖嘖負責募資與動員。」

蔡其昌直言，台日戰門票幾乎不可能買到，「因為日本人都買光了，那我們怎麼服務球迷？」因此希望打造場外應援據點，讓無法進場的球迷，依然能聚在一起為中華隊吶喊。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

美洲棒球冠軍聯賽3月開打！官宣中信兄弟參賽　發布國旗＋中職LOGO

美洲棒球冠軍聯賽3月開打！官宣中信兄弟參賽　發布國旗＋中職LOGO

不可思議！實戰上演「胯下換手爆扣」　湖人海耶斯生涯最佳美技

不可思議！實戰上演「胯下換手爆扣」　湖人海耶斯生涯最佳美技

柳賢振緊盯牛棚！王彥程用WBC球調整練投80球：還可以更好

柳賢振緊盯牛棚！王彥程用WBC球調整練投80球：還可以更好

東京「台灣之夜」擴大規模！蔡其昌曝上看5千人　場地再+2

東京「台灣之夜」擴大規模！蔡其昌曝上看5千人　場地再+2

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

日本武士隊集訓迎「活傳奇」　達比修有轉任特別教練助陣WBC

日本武士隊集訓迎「活傳奇」　達比修有轉任特別教練助陣WBC

陳柏毓來了！鄭宗哲先返美　曾總曝好消息：旅外限制沒有太嚴苛

陳柏毓來了！鄭宗哲先返美　曾總曝好消息：旅外限制沒有太嚴苛

中華隊30人正式名單最晚2月6日公布！投手預計帶15到16人

中華隊30人正式名單最晚2月6日公布！投手預計帶15到16人

中信兄弟證實彭政閔帶二軍參戰　首度出征美洲棒球冠軍聯賽　

中信兄弟證實彭政閔帶二軍參戰　首度出征美洲棒球冠軍聯賽　

爆冷輸球躲起來砸拍畫面遭流出瘋傳　美國好手高芙怒轟澳網球員沒隱私

爆冷輸球躲起來砸拍畫面遭流出瘋傳　美國好手高芙怒轟澳網球員沒隱私

Toro哀悼資深經紀人Simon　曝生前最後一場通告:我的簽書會

熱門新聞

美洲棒球冠軍聯賽3月開打！官宣中信兄弟參賽　發布國旗＋中職LOGO

不可思議！實戰上演「胯下換手爆扣」　湖人海耶斯生涯最佳美技

柳賢振緊盯牛棚！王彥程用WBC球調整練投80球：還可以更好

東京「台灣之夜」擴大規模！蔡其昌曝上看5千人　場地再+2

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

日本武士隊集訓迎「活傳奇」　達比修有轉任特別教練助陣WBC

讀者回應

﻿

熱門新聞

1美洲棒球聯賽官宣中信兄弟參賽

2實戰胯下換手爆扣　湖人海耶斯秀美技

3柳賢振緊盯牛棚！王彥程練投80球

4東京「台灣之夜」擴大規模！場地再+2

5500元運動幣來了　使用懶人包大公開

最新新聞

1阪神洋將用多鄰國學日文　因12強而赴日

2陳冠宇狂讚國訓伙食：我的天堂！

3謝淑薇澳網8強止步　無緣連3年爭冠

4陳柏毓霸氣喊話：即便是大谷也想解決

5捍衛港都領空！台鋼雄鷹迎戰陽岱鋼OISIX新潟

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【多慧太狠了吧】把香菜當零食吃到停不下來太猛了吧！

【沒感動到我喔～】多慧唸粉絲卡片嘴甜吐槽好可愛❤

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

【小表情好萌】多慧突然被自己的猖狂笑聲嚇傻????

【這社會還是暖暖的】國中弟耐心幫身障者過馬路！網讚爆：必須給嘉獎

關穎從沒坐過捷運！　有司機接送：我很節儉的（？）

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子曾被他趕走　哽咽：我的一切都是你給的

「中獎玄學再+1」粉絲搶繞始源柱 繞完就中獎...他看了超問號 XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366