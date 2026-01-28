陳冠宇報到！自嘲Windows 95熱機慢努力拚正選：來都來了

▲陳冠宇 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／高雄報導

中華隊持續備戰2026年世界棒球經典賽（WBC），老將左投陳冠宇正式加入集訓行列。陳冠宇曾參加2015、2019、2024年世界12強賽，以及2017、2023年經典賽，若此次順利擠進30人正式名單，將成為台灣史上首位同時參與3屆12強與3屆經典賽的選手，寫下罕見紀錄。

不過，這次回歸主要是總教練曾豪駒「不厭其煩」請託。陳冠宇坦言，原本希望把機會留給年輕世代，「一開始在接到國家隊徵詢時，其實有婉拒。」他認為，近年新秀輩出，「年輕選手真的每年每年都跑出來太多太多了。」

曾豪駒多次打電話徵詢溝通，讓陳冠宇重新思考，但他也說，「不是為了曾總，而是為了自己，讓自己有這個機會，不要留下遺憾。」

談到延後報到的原因，陳冠宇表示，主要是還有部分私人行程與家庭事務需要處理，也希望能先完成個人訓練節奏，「報到前就有跟曾總討論，也謝謝餅總跟總教練願意讓我自己調整，包括家族行程的事情、訓練的事情，都放權讓我把它做完再加入集訓。」

正式加入訓練後，他也立刻感受到世代交替的壓力。陳冠宇直言，看到張弘稜、陳柏毓等年輕投手的狀態，「其實有點嚇到，他們球數調整得都非常好。」他苦笑說，「老實說我也不知道我要拿什麼贏他們，但既然來了，就好好努力，看看能不能跟他們一起擠進正式名單。」

如今成為隊中最年長的投手，陳冠宇感觸良多，「從以前棒協時代，到現在中職會長組隊，一路走來有很多精彩的事情。」他也感謝聯盟與後勤團隊打造更完善的環境，「不論訓練、住宿、飲食、行政，都有人照顧，真的很謝謝會長跟聯盟這麼努力。」

對於個人目標，他直言，「來都來了，當然就是全力拚進正選。」陳冠宇坦言，自己在球速、爆發力上已不占優勢，「現在老實說一點優勢都沒有，唯一可能剩下的就是經驗。」他希望在關鍵時刻，能用經驗與控球替自己爭取一席之地。

左投身分，被外界視為他的重要籌碼。陳冠宇也認同，「左投確實是我蠻重要的優勢之一。」但他強調，最終仍要回歸實力，「球速快、壓制力強還是最重要，我也希望這段時間除了健康以外，能盡快把球速拉上來。」

近兩季球速「不減反增」，也讓國際媒體留下深刻印象。對此陳冠宇笑說，「我也不知道為什麼，這兩年投球越來越輕鬆，機制在對的位置上。」他期盼這樣的狀態能持續下去，「希望今年不管是國際賽還是例行賽，都能維持這兩年的水準，讓自己的棒球人生再精彩一點。」

目前仍處於調整階段，陳冠宇尚未正式進牛棚全力投球，他預計在2月10日至15日之間進入牛棚測試，「如果身體沒有疑慮，再跟餅總（投手教練林岳平）討論，看看能不能有機會投一下比賽型態的球。」

他也幽默形容自己的狀態，「可能不像年輕人那樣，一開機就能全速運轉，比較像Windows 95，要熱一下。」但語氣中充滿決心，「只要能跟上他們的腳步，我就會努力走到最後。」