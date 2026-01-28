運動雲

>

陳冠宇報到！自嘲Windows 95熱機慢努力拚正選：來都來了

▲▼ 陳冠宇 。（圖／記者王真魚攝）

▲陳冠宇 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／高雄報導

中華隊持續備戰2026年世界棒球經典賽（WBC），老將左投陳冠宇正式加入集訓行列。陳冠宇曾參加2015、2019、2024年世界12強賽，以及2017、2023年經典賽，若此次順利擠進30人正式名單，將成為台灣史上首位同時參與3屆12強與3屆經典賽的選手，寫下罕見紀錄。

不過，這次回歸主要是總教練曾豪駒「不厭其煩」請託。陳冠宇坦言，原本希望把機會留給年輕世代，「一開始在接到國家隊徵詢時，其實有婉拒。」他認為，近年新秀輩出，「年輕選手真的每年每年都跑出來太多太多了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾豪駒多次打電話徵詢溝通，讓陳冠宇重新思考，但他也說，「不是為了曾總，而是為了自己，讓自己有這個機會，不要留下遺憾。」

談到延後報到的原因，陳冠宇表示，主要是還有部分私人行程與家庭事務需要處理，也希望能先完成個人訓練節奏，「報到前就有跟曾總討論，也謝謝餅總跟總教練願意讓我自己調整，包括家族行程的事情、訓練的事情，都放權讓我把它做完再加入集訓。」

正式加入訓練後，他也立刻感受到世代交替的壓力。陳冠宇直言，看到張弘稜、陳柏毓等年輕投手的狀態，「其實有點嚇到，他們球數調整得都非常好。」他苦笑說，「老實說我也不知道我要拿什麼贏他們，但既然來了，就好好努力，看看能不能跟他們一起擠進正式名單。」

如今成為隊中最年長的投手，陳冠宇感觸良多，「從以前棒協時代，到現在中職會長組隊，一路走來有很多精彩的事情。」他也感謝聯盟與後勤團隊打造更完善的環境，「不論訓練、住宿、飲食、行政，都有人照顧，真的很謝謝會長跟聯盟這麼努力。」

對於個人目標，他直言，「來都來了，當然就是全力拚進正選。」陳冠宇坦言，自己在球速、爆發力上已不占優勢，「現在老實說一點優勢都沒有，唯一可能剩下的就是經驗。」他希望在關鍵時刻，能用經驗與控球替自己爭取一席之地。

左投身分，被外界視為他的重要籌碼。陳冠宇也認同，「左投確實是我蠻重要的優勢之一。」但他強調，最終仍要回歸實力，「球速快、壓制力強還是最重要，我也希望這段時間除了健康以外，能盡快把球速拉上來。」

近兩季球速「不減反增」，也讓國際媒體留下深刻印象。對此陳冠宇笑說，「我也不知道為什麼，這兩年投球越來越輕鬆，機制在對的位置上。」他期盼這樣的狀態能持續下去，「希望今年不管是國際賽還是例行賽，都能維持這兩年的水準，讓自己的棒球人生再精彩一點。」

目前仍處於調整階段，陳冠宇尚未正式進牛棚全力投球，他預計在2月10日至15日之間進入牛棚測試，「如果身體沒有疑慮，再跟餅總（投手教練林岳平）討論，看看能不能有機會投一下比賽型態的球。」

他也幽默形容自己的狀態，「可能不像年輕人那樣，一開機就能全速運轉，比較像Windows 95，要熱一下。」但語氣中充滿決心，「只要能跟上他們的腳步，我就會努力走到最後。」

關鍵字： 中華隊陳冠宇2026WBC經典賽棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

美洲棒球冠軍聯賽3月開打！官宣中信兄弟參賽　發布國旗＋中職LOGO

美洲棒球冠軍聯賽3月開打！官宣中信兄弟參賽　發布國旗＋中職LOGO

不可思議！實戰上演「胯下換手爆扣」　湖人海耶斯生涯最佳美技

不可思議！實戰上演「胯下換手爆扣」　湖人海耶斯生涯最佳美技

柳賢振緊盯牛棚！王彥程用WBC球調整練投80球：還可以更好

柳賢振緊盯牛棚！王彥程用WBC球調整練投80球：還可以更好

東京「台灣之夜」擴大規模！蔡其昌曝上看5千人　場地再+2

東京「台灣之夜」擴大規模！蔡其昌曝上看5千人　場地再+2

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

日本武士隊集訓迎「活傳奇」　達比修有轉任特別教練助陣WBC

日本武士隊集訓迎「活傳奇」　達比修有轉任特別教練助陣WBC

陳柏毓來了！鄭宗哲先返美　曾總曝好消息：旅外限制沒有太嚴苛

陳柏毓來了！鄭宗哲先返美　曾總曝好消息：旅外限制沒有太嚴苛

中華隊30人正式名單最晚2月6日公布！投手預計帶15到16人

中華隊30人正式名單最晚2月6日公布！投手預計帶15到16人

中信兄弟證實彭政閔帶二軍參戰　首度出征美洲棒球冠軍聯賽　

中信兄弟證實彭政閔帶二軍參戰　首度出征美洲棒球冠軍聯賽　

爆冷輸球躲起來砸拍畫面遭流出瘋傳　美國好手高芙怒轟澳網球員沒隱私

爆冷輸球躲起來砸拍畫面遭流出瘋傳　美國好手高芙怒轟澳網球員沒隱私

【爬太快的困擾】霍諾德91分登頂台北101　賈永婕揭私下對話：不是有答應我嗎

熱門新聞

美洲棒球冠軍聯賽3月開打！官宣中信兄弟參賽　發布國旗＋中職LOGO

不可思議！實戰上演「胯下換手爆扣」　湖人海耶斯生涯最佳美技

柳賢振緊盯牛棚！王彥程用WBC球調整練投80球：還可以更好

東京「台灣之夜」擴大規模！蔡其昌曝上看5千人　場地再+2

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

日本武士隊集訓迎「活傳奇」　達比修有轉任特別教練助陣WBC

讀者回應

﻿

熱門新聞

1美洲棒球聯賽官宣中信兄弟參賽

2實戰胯下換手爆扣　湖人海耶斯秀美技

3柳賢振緊盯牛棚！王彥程練投80球

4東京「台灣之夜」擴大規模！場地再+2

5500元運動幣來了　使用懶人包大公開

最新新聞

1阪神洋將用多鄰國學日文　因12強而赴日

2陳冠宇狂讚國訓伙食：我的天堂！

3謝淑薇澳網8強止步　無緣連3年爭冠

4陳柏毓霸氣喊話：即便是大谷也想解決

5捍衛港都領空！台鋼雄鷹迎戰陽岱鋼OISIX新潟

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【多慧太狠了吧】把香菜當零食吃到停不下來太猛了吧！

【沒感動到我喔～】多慧唸粉絲卡片嘴甜吐槽好可愛❤

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

【小表情好萌】多慧突然被自己的猖狂笑聲嚇傻????

【這社會還是暖暖的】國中弟耐心幫身障者過馬路！網讚爆：必須給嘉獎

關穎從沒坐過捷運！　有司機接送：我很節儉的（？）

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子曾被他趕走　哽咽：我的一切都是你給的

「中獎玄學再+1」粉絲搶繞始源柱 繞完就中獎...他看了超問號 XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366