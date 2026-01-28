穆塞蒂傷退！喬科維奇被全面壓制仍晉級　嘆：今天原本該是我回家

▲喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

2026年澳洲網球公開賽男單8強戰28日於墨爾本Rod Laver Arena登場，義大利好手穆塞蒂（Lorenzo Musetti）在對戰賽史10屆冠軍喬科維奇（Novak Djokovic）時表現強勢，先以6比4、6比3取得兩盤領先，不料第3盤因右大腿受傷，被迫在1比3落後時退賽，讓喬科維奇意外晉級4強。

Absolute heartbreak for Lorenzo Musetti



The Italian was 2-0 up against Novak Djokovic in the Australian Open quarter-final before being forced to retire with injury pic.twitter.com/qCtSnDt4Ai [廣告]請繼續往下閱讀... January 28, 2026

穆塞蒂此役原本有望寫下生涯重要里程碑；賽前他在大滿貫賽場對喬科維奇3戰全敗，但此戰他在Rod Laver Arena展現極佳狀態，不僅成功逆轉首盤開局0比2劣勢，前兩盤更5度破掉喬科維奇發球局，全面壓制對手。

不過比賽進入第3盤後，穆塞蒂在第3局疑似拉傷右大腿上方，雖在1比2時接受防護員治療後嘗試續戰，但最終仍在鏖戰2小時8分鐘後無奈退賽，提前結束這場原本極具看頭的8強戰。

Lorenzo Musetti is forced to retire from the Australian Open quarterfinals against Novak Djokovic.



He was leading 2 sets to 0.



Incredibly sad way for him to leave Melbourne… he was playing incredible tennis.



Novak is into the semifinals. Hopefully Lorenzo recovers quickly.… pic.twitter.com/LpArqEuOb1 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 28, 2026

賽後，喬科維奇在場上受訪時語氣沉重表示：「我真的不知道該說什麼，只能說我為他感到非常抱歉，而他今天明顯是表現更好的那位球員；今晚原本該是我回家的時候。」

「這種事情在運動中時有發生，也曾發生在我身上好幾次，但這是在大滿貫8強、兩盤領先、而且完全掌控比賽的情況下發生的，真的太不幸了；我不知道還能說什麼，只能衷心祝福他早日康復，他今天毫無疑問應該是勝利者。」

此役登場也讓喬科維奇締造歷史，他成為繼康諾斯（Jimmy Connors）與費德勒（Roger Federer）之後，第3位生涯出賽達到1400場ATP巡迴賽等級比賽的男子選手；此外隨著穆塞蒂退賽，他在澳網男單累積勝場數也來到103勝，正式超越費德勒，獨居史上第一。

然而即便順利晉級，這位前ATP世界球王也坦言狀態並不理想，若想在4強擊敗衛冕冠軍辛納（Jannik Sinner）或美國新星爾頓（Ben Shelton），勢必得有更好的發揮。

Novak Djokovic: “I had a walkover in the 4th round and today I could have lost and got the win. I’m going to double my prayers and give gratitude to god for giving me this opportunity again. I’m going to do my best to use this opportunity in a few days.”pic.twitter.com/OuUIut1mfi — Danny (@DjokovicFan_) January 28, 2026

談到比賽內容，喬科維奇也直言自己被對手完全壓制：「這個策略在前幾局運作得非常好，然後卻完全變了；前兩局我打出4記致勝球，沒有任何非受迫性失誤，但接下來整場比賽，我只又多了4記致勝球，卻可能出現了40次失誤。」

「但這就是穆塞蒂對你造成的影響，他會逼你一直打下去，當你以為這一分已經結束時，其實還沒；今天風勢比較大，環境條件也比較亂，當你進攻他時，你根本不知道接下來會發生什麼。」

「我已經盡力了；我身上這裡那裡有些水泡，但沒有什麼真正嚴重影響我的地方，我在前兩盤真的抓不到球感，但這也要歸功於他的實力和多變的球風，今天能夠過關，我真的非常幸運。」喬科維奇最後總結。