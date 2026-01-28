運動雲

>

穆塞蒂傷退！喬科維奇被全面壓制仍晉級　嘆：今天原本該是我回家

▲喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／路透）

▲喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

2026年澳洲網球公開賽男單8強戰28日於墨爾本Rod Laver Arena登場，義大利好手穆塞蒂（Lorenzo Musetti）在對戰賽史10屆冠軍喬科維奇（Novak Djokovic）時表現強勢，先以6比4、6比3取得兩盤領先，不料第3盤因右大腿受傷，被迫在1比3落後時退賽，讓喬科維奇意外晉級4強。

穆塞蒂此役原本有望寫下生涯重要里程碑；賽前他在大滿貫賽場對喬科維奇3戰全敗，但此戰他在Rod Laver Arena展現極佳狀態，不僅成功逆轉首盤開局0比2劣勢，前兩盤更5度破掉喬科維奇發球局，全面壓制對手。

不過比賽進入第3盤後，穆塞蒂在第3局疑似拉傷右大腿上方，雖在1比2時接受防護員治療後嘗試續戰，但最終仍在鏖戰2小時8分鐘後無奈退賽，提前結束這場原本極具看頭的8強戰。

賽後，喬科維奇在場上受訪時語氣沉重表示：「我真的不知道該說什麼，只能說我為他感到非常抱歉，而他今天明顯是表現更好的那位球員；今晚原本該是我回家的時候。」

「這種事情在運動中時有發生，也曾發生在我身上好幾次，但這是在大滿貫8強、兩盤領先、而且完全掌控比賽的情況下發生的，真的太不幸了；我不知道還能說什麼，只能衷心祝福他早日康復，他今天毫無疑問應該是勝利者。」

此役登場也讓喬科維奇締造歷史，他成為繼康諾斯（Jimmy Connors）與費德勒（Roger Federer）之後，第3位生涯出賽達到1400場ATP巡迴賽等級比賽的男子選手；此外隨著穆塞蒂退賽，他在澳網男單累積勝場數也來到103勝，正式超越費德勒，獨居史上第一。

然而即便順利晉級，這位前ATP世界球王也坦言狀態並不理想，若想在4強擊敗衛冕冠軍辛納（Jannik Sinner）或美國新星爾頓（Ben Shelton），勢必得有更好的發揮。

談到比賽內容，喬科維奇也直言自己被對手完全壓制：「這個策略在前幾局運作得非常好，然後卻完全變了；前兩局我打出4記致勝球，沒有任何非受迫性失誤，但接下來整場比賽，我只又多了4記致勝球，卻可能出現了40次失誤。」

「但這就是穆塞蒂對你造成的影響，他會逼你一直打下去，當你以為這一分已經結束時，其實還沒；今天風勢比較大，環境條件也比較亂，當你進攻他時，你根本不知道接下來會發生什麼。」

「我已經盡力了；我身上這裡那裡有些水泡，但沒有什麼真正嚴重影響我的地方，我在前兩盤真的抓不到球感，但這也要歸功於他的實力和多變的球風，今天能夠過關，我真的非常幸運。」喬科維奇最後總結。

關鍵字： 澳洲網球公開賽、網球、男單、喬科維奇

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

美洲棒球冠軍聯賽3月開打！官宣中信兄弟參賽　發布國旗＋中職LOGO

美洲棒球冠軍聯賽3月開打！官宣中信兄弟參賽　發布國旗＋中職LOGO

東京「台灣之夜」擴大規模！蔡其昌曝上看5千人　場地再+2

東京「台灣之夜」擴大規模！蔡其昌曝上看5千人　場地再+2

不可思議！實戰上演「胯下換手爆扣」　湖人海耶斯生涯最佳美技

不可思議！實戰上演「胯下換手爆扣」　湖人海耶斯生涯最佳美技

柳賢振緊盯牛棚！王彥程用WBC球調整練投80球：還可以更好

柳賢振緊盯牛棚！王彥程用WBC球調整練投80球：還可以更好

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

中華隊30人正式名單最晚2月6日公布！投手預計帶15到16人

中華隊30人正式名單最晚2月6日公布！投手預計帶15到16人

「這裡是我的天堂！」陳冠宇狂讚國訓伙食　得知有牛排口水快流出來

「這裡是我的天堂！」陳冠宇狂讚國訓伙食　得知有牛排口水快流出來

陳柏毓來了！鄭宗哲先返美　曾總曝好消息：旅外限制沒有太嚴苛

陳柏毓來了！鄭宗哲先返美　曾總曝好消息：旅外限制沒有太嚴苛

快訊／中華男籃新16人名單出爐　陳盈駿、劉錚領銜18日開訓

快訊／中華男籃新16人名單出爐　陳盈駿、劉錚領銜18日開訓

快訊／盤數一度陷入0比2淘汰邊緣！　喬科維奇因對手傷退晉級澳網4強

快訊／盤數一度陷入0比2淘汰邊緣！　喬科維奇因對手傷退晉級澳網4強

【爬太快的困擾】霍諾德91分登頂台北101　賈永婕揭私下對話：不是有答應我嗎

熱門新聞

美洲棒球冠軍聯賽3月開打！官宣中信兄弟參賽　發布國旗＋中職LOGO

東京「台灣之夜」擴大規模！蔡其昌曝上看5千人　場地再+2

不可思議！實戰上演「胯下換手爆扣」　湖人海耶斯生涯最佳美技

柳賢振緊盯牛棚！王彥程用WBC球調整練投80球：還可以更好

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

中華隊30人正式名單最晚2月6日公布！投手預計帶15到16人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1美洲棒球聯賽官宣中信兄弟參賽

2東京「台灣之夜」擴大規模！場地再+2

3實戰胯下換手爆扣　湖人海耶斯秀美技

4柳賢振緊盯牛棚！王彥程練投80球

5500元運動幣來了　使用懶人包大公開

最新新聞

1前台電教頭陳哲祥辭世享壽76歲

2中華男籃16人名單　陳盈駿、劉錚領銜

3喬科維奇嘆：今天原本該是我回家

4太陽籃網差點全武行　5次技術犯規滿天飛

5軟銀首輪「大谷學弟」有望7月來台比賽

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【多慧太狠了吧】把香菜當零食吃到停不下來太猛了吧！

【沒感動到我喔～】多慧唸粉絲卡片嘴甜吐槽好可愛❤

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

【小表情好萌】多慧突然被自己的猖狂笑聲嚇傻????

【這社會還是暖暖的】國中弟耐心幫身障者過馬路！網讚爆：必須給嘉獎

關穎從沒坐過捷運！　有司機接送：我很節儉的（？）

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子曾被他趕走　哽咽：我的一切都是你給的

「中獎玄學再+1」粉絲搶繞始源柱 繞完就中獎...他看了超問號 XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366