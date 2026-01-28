運動雲

高中木聯／花東大戰僅5投撐4場　胡佳樂後援守成助成功商水過關

▲胡佳樂初登板守成。（圖／學生棒聯提供）

▲胡佳樂初登板守成。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

成功商水、花蓮體中今天（28日）在高中木棒聯賽第一階段上演「花東大戰」，爭奪分組最後一張晉級門票。成功商水在關鍵戰役中頂住壓力，靠著胡佳樂後援守成，最終以8比6力退花蓮體中，搶下分組第四名，順利挺進第二階段。

A組5隊取4隊晉級，兩隊賽前都尚未開胡，此役勝者就能晉級，戰況格外緊繃。成功商水在2局上先靠林劭倫敲出二壘安打攻下2分，不過花體隨即在2局下以4支安打回敬3分，3局下再添1分，一度取得4比2領先。成功商水於4局上展開反攻，一波攻勢灌進4分逆轉戰局，但花體在4、5兩局各追回1分，雙方戰成6比6平手。

6局上花體接連出現2次守備失誤，成功商水把握機會，靠胡佳樂高飛犧牲打攻下超前分；7局上花體投手再送出4次保送，成功商水多添1分保險分，最終以2分差帶走勝利。

成功商水此戰動用兩名投手，林皓宇先發5局失6分，胡佳樂接手後援2局無失分，成功守住勝果並拿下勝投。總教練陳誌祥表示，因球隊戰力配置需求，胡佳樂平時也兼練投手，「這是他第一次在正式比賽登板，一直鼓勵他放開來投，今天控球表現算是很穩定。」

陳誌祥也提到，球隊此次僅帶16人參賽，加上傷兵實際可用僅13人，其中真正投手只有5位，4場比賽下來相當吃緊，「還好選手內容都有做到，打擊也有發揮，差別主要在投手戰力的調度。」

成功商水全隊僅19人，其中還包括2名轉學生。陳誌祥透露，因人數偏少，已與校長討論新學年度招生規劃，將推出獎學金方案吸引在地好手，並以投手球速分級給予獎勵，直球球速達140公里以上者，最高可獲得8萬元，希望能留住更多花東地區的棒球人才。

