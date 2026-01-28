軟銀還是大聯盟？「大谷學弟」動向受矚　有望7月來台比賽

▲佐佐木麟太郎選秀聯盟首秀就開轟。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

據日媒《Sponichi Annex》報導，獲得軟銀鷹首輪指名、來自菊池雄星、大谷翔平母校花卷東高校的佐佐木麟太郎，他在花卷東高校累積破紀錄的140轟，目前赴美就讀史丹佛大學。他28日透過線上方式接受日本媒體聯合訪問，這也是他在選秀後首度正式受訪。談到是否有機會入選「侍Japan」大學日本代表，佐佐木態度相當謙虛，直言現階段仍需專注在自身表現。

報導指出，今年7月台灣預計舉辦全新國際賽事「世界大學棒球錦標賽（暫名）」，除台灣、日本外，美國與南韓也可望參賽，賽程安排在7月9日至15日。若能入選代表隊，將成為佐佐木在日本時間7月12、13日舉行的MLB選秀前，向各國球探進行最終展示的重要舞台。不過他受訪時坦言，現在真的不知道，無論是賽程還是身分方面的問題，包括大學球季在內，都還沒能完全掌握現況，現階段他覺得沒有什麼能夠說的。

對於國家隊層級的自我評價，佐佐木也相當嚴格。他直言，自己不覺得已經到那個水準。雖然認識不少同世代、甚至有交情的大學代表潛力選手，也有想一起打球的心情，但他強調，在那之前，還是得先在球季中拿出成績，否則還不到談這些的程度。

此外，佐佐木也提到，對於2月下旬預計展開的美國遠征、將與東京六大學的早稻田大學進行交流賽，他坦言非常在意。他透露這場比賽在隊內也成為話題，並表示能與早大交手感到相當榮幸，自己會努力至少拿出不失水準的表現。

回顧大學首個賽季，佐佐木在去年以一年級身分出賽52場，繳出打擊率2成69、7轟、41打點的成績。去年10月選秀中，佐佐木獲得軟銀與DeNA雙方首輪指名，最終由軟銀抽中交涉權，並於11月接受城島健司CBO的指名拜訪。由於需待史丹佛大學賽季於5月下旬結束後才能正式談約，加上7月仍可能投入MLB選秀，佐佐木的最終去向，預計將在之後再做出決定。