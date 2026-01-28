運動雲

高中木聯／曾乙倫65球完封普門代表作　鶯歌工商晉級第二階段

▲曾乙倫65球完封普門代表作。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

鶯歌工商今天（28日）在高中木棒聯賽關鍵一戰中，靠著先發投手曾乙倫繳出完封好投，以4比0擊退普門中學，最終以分組第二之姿晉級第二階段。

此役攸關分組排名，雙方形成投手戰，前3局互有往來卻始終無法突破僵局。4局上，普門更換投手後出現破口，鶯歌把握機會展開攻勢，吳彥緯、陳冠維接連敲出安打，再藉由失誤、保送與投手犯規，一口氣攻下2分率先取得領先。6局上，鶯歌在2出局後攻佔二、三壘，普門三壘手發生失誤，鶯歌再添2分保險分，拉開比數。

投手丘上，曾乙倫展現極佳壓制力，全場僅在4局下被敲出1支安打，以65球完投7局無失分，送出5次三振、僅有1次觸身球，表現穩健。總教練王傳家盛讚他的表現「非常優質」，直言：「今天直球、變化球都很到位，速差製造得好，再加上守備支援，堪稱他的高中代表作。」

曾乙倫賽後表示，今天投球節奏與以往不同，「以前完投都要丟100多球，今天球數省很多，多用了一顆變化球。」他透露曲球經過盧劭禹教練調整後轉速提升，成為搶好球利器，加上前一場比賽測試多種投球動作，今天採用的新動作更加順暢，投起來也輕鬆不少。

G組賽事中，普門、鶯歌與羅工同為3勝1敗，最終以對戰優質率（TQB）分出名次，普門拿下分組第一，鶯歌第二、羅工第三。王傳家指出，普門具備8強實力，這場比賽必須戰戰兢兢應對，接下來將持續加強選手觀念與細節執行，期望以8強為目標持續挺進。

