運動雲

>

曾栽培陳傑憲、林岳平　前台電教頭陳哲祥辭世享壽76歲

▲前台電總教練陳哲祥。（圖／台電影音網）

▲前台電總教練陳哲祥。（圖／台電影音網）

記者楊舒帆／綜合報導

為台灣基層與業餘棒球扎根超過40年的前台電成棒隊總教練陳哲祥，於1月23日因肺癌病逝，享壽76歲，消息傳出後棒壇各界深感不捨。陳哲祥出身高雄，18歲高中畢業即加入台電棒球隊，選手時期主守三壘，曾兩度入選亞錦賽國手，退役後投入教練工作，長年深耕南部基層，與胞弟陳哲昇並稱「大陳老師」、「小陳老師」，是高雄棒球的重要推手。

1989年陳哲祥在台電任職期間，被借調至五福國中擔任棒球隊教練，培育出許銘傑、陳宗甫、葉成龍、許閔嵐等多名好手。1998年台電成棒隊因職棒挖角導致戰力流失、面臨解散危機時，他臨危受命接下總教練一職，積極到各青棒隊招募優秀高中選手，並以台電穩定的工作環境與生涯保障，協助球員打下紮實基礎後再挑戰職棒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在他的帶領與栽培下，許閔嵐、高國慶、林岳平、石志偉、林益全等人陸續在台電磨練成長，之後轉戰職棒闖出一片天。陳哲祥也被視為「台灣隊長」陳傑憲棒球生涯的重要貴人之一，2012年陳傑憲自日本返台一度陷入無球可打的困境，他慧眼識才邀其加入台電，助其重返正軌，之後入選仁川亞運培訓隊、U21世界盃奪冠，並於2016年選秀進入職棒舞台。

除了執教生涯，陳哲祥也曾創立「MUCH麻吉」棒球服品牌，投入球衣製作，嘉惠基層球隊。2014年自台電退休後，他仍不時到球場義務指導年輕球員，病後則低調養病。1月23日辭世消息傳出後，昔日子弟兵與棒壇故舊紛紛表達哀悼與不捨，感念這位為台灣棒球默默奉獻一生的「大陳老師」。

關鍵字： 標籤:陳哲祥台電棒球棒球教練基層棒球台灣職棒

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

美洲棒球冠軍聯賽3月開打！官宣中信兄弟參賽　發布國旗＋中職LOGO

美洲棒球冠軍聯賽3月開打！官宣中信兄弟參賽　發布國旗＋中職LOGO

東京「台灣之夜」擴大規模！蔡其昌曝上看5千人　場地再+2

東京「台灣之夜」擴大規模！蔡其昌曝上看5千人　場地再+2

不可思議！實戰上演「胯下換手爆扣」　湖人海耶斯生涯最佳美技

不可思議！實戰上演「胯下換手爆扣」　湖人海耶斯生涯最佳美技

柳賢振緊盯牛棚！王彥程用WBC球調整練投80球：還可以更好

柳賢振緊盯牛棚！王彥程用WBC球調整練投80球：還可以更好

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

中華隊30人正式名單最晚2月6日公布！投手預計帶15到16人

中華隊30人正式名單最晚2月6日公布！投手預計帶15到16人

「這裡是我的天堂！」陳冠宇狂讚國訓伙食　得知有牛排口水快流出來

「這裡是我的天堂！」陳冠宇狂讚國訓伙食　得知有牛排口水快流出來

陳柏毓來了！鄭宗哲先返美　曾總曝好消息：旅外限制沒有太嚴苛

陳柏毓來了！鄭宗哲先返美　曾總曝好消息：旅外限制沒有太嚴苛

快訊／中華男籃新16人名單出爐　陳盈駿、劉錚領銜18日開訓

快訊／中華男籃新16人名單出爐　陳盈駿、劉錚領銜18日開訓

快訊／盤數一度陷入0比2淘汰邊緣！　喬科維奇因對手傷退晉級澳網4強

快訊／盤數一度陷入0比2淘汰邊緣！　喬科維奇因對手傷退晉級澳網4強

「中獎玄學再+1」粉絲搶繞始源柱 繞完就中獎...他看了超問號 XD

熱門新聞

美洲棒球冠軍聯賽3月開打！官宣中信兄弟參賽　發布國旗＋中職LOGO

東京「台灣之夜」擴大規模！蔡其昌曝上看5千人　場地再+2

不可思議！實戰上演「胯下換手爆扣」　湖人海耶斯生涯最佳美技

柳賢振緊盯牛棚！王彥程用WBC球調整練投80球：還可以更好

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

中華隊30人正式名單最晚2月6日公布！投手預計帶15到16人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1美洲棒球聯賽官宣中信兄弟參賽

2東京「台灣之夜」擴大規模！場地再+2

3實戰胯下換手爆扣　湖人海耶斯秀美技

4柳賢振緊盯牛棚！王彥程練投80球

5500元運動幣來了　使用懶人包大公開

最新新聞

1前台電教頭陳哲祥辭世享壽76歲

2中華男籃16人名單　陳盈駿、劉錚領銜

3喬科維奇嘆：今天原本該是我回家

4太陽籃網差點全武行　5次技術犯規滿天飛

5軟銀首輪「大谷學弟」有望7月來台比賽

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【多慧太狠了吧】把香菜當零食吃到停不下來太猛了吧！

【沒感動到我喔～】多慧唸粉絲卡片嘴甜吐槽好可愛❤

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

【小表情好萌】多慧突然被自己的猖狂笑聲嚇傻????

【這社會還是暖暖的】國中弟耐心幫身障者過馬路！網讚爆：必須給嘉獎

關穎從沒坐過捷運！　有司機接送：我很節儉的（？）

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子曾被他趕走　哽咽：我的一切都是你給的

「中獎玄學再+1」粉絲搶繞始源柱 繞完就中獎...他看了超問號 XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366