曾栽培陳傑憲、林岳平　前台電教頭陳哲祥辭世享壽76歲

▲前台電總教練陳哲祥。（圖／台電影音網）

記者楊舒帆／綜合報導

為台灣基層與業餘棒球扎根超過40年的前台電成棒隊總教練陳哲祥，於1月23日因肺癌病逝，享壽76歲，消息傳出後棒壇各界深感不捨。陳哲祥出身高雄，18歲高中畢業即加入台電棒球隊，選手時期主守三壘，曾兩度入選亞錦賽國手，退役後投入教練工作，長年深耕南部基層，與胞弟陳哲昇並稱「大陳老師」、「小陳老師」，是高雄棒球的重要推手。

1989年陳哲祥在台電任職期間，被借調至五福國中擔任棒球隊教練，培育出許銘傑、陳宗甫、葉成龍、許閔嵐等多名好手。1998年台電成棒隊因職棒挖角導致戰力流失、面臨解散危機時，他臨危受命接下總教練一職，積極到各青棒隊招募優秀高中選手，並以台電穩定的工作環境與生涯保障，協助球員打下紮實基礎後再挑戰職棒。

在他的帶領與栽培下，許閔嵐、高國慶、林岳平、石志偉、林益全等人陸續在台電磨練成長，之後轉戰職棒闖出一片天。陳哲祥也被視為「台灣隊長」陳傑憲棒球生涯的重要貴人之一，2012年陳傑憲自日本返台一度陷入無球可打的困境，他慧眼識才邀其加入台電，助其重返正軌，之後入選仁川亞運培訓隊、U21世界盃奪冠，並於2016年選秀進入職棒舞台。

除了執教生涯，陳哲祥也曾創立「MUCH麻吉」棒球服品牌，投入球衣製作，嘉惠基層球隊。2014年自台電退休後，他仍不時到球場義務指導年輕球員，病後則低調養病。1月23日辭世消息傳出後，昔日子弟兵與棒壇故舊紛紛表達哀悼與不捨，感念這位為台灣棒球默默奉獻一生的「大陳老師」。