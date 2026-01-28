日本武士隊集訓迎「活傳奇」　達比修有轉任特別教練助陣WBC

▲達比修有。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

備戰2026年世界棒球經典賽（WBC），日本隊「侍Japan」再迎強力後援。日媒《日刊體育》報導指出，教士隊投手達比修有將以「特別教練」身分，朝著2月赴宮崎參加日本隊強化集訓的方向調整，預計再度回到熟悉的集訓場，協助球隊備戰國際賽。

達比修在2023年經典賽時曾以MLB球員身分，成為唯一參加宮崎強化集訓的大聯盟選手，當時與佐佐木朗希、山本由伸、宮城大彌等多名年輕投手頻繁交流，分享在美國累積的實戰經驗與訓練觀念。日本隊總教練井端弘和原本也有意再次把他納入選手名單，但達比修於上季結束後、10月29日接受右肘內側副韌帶修復手術，確定本季全休，因此改以教練身分提供支援。

值得一提的是，達比修日前一度被美媒點名可能引退，他隨後在個人社群發文澄清尚未宣布退休，現階段專注手肘復健，待能投球後將「從零開始競爭」，若屆時自認無法回到競爭狀態，才會考慮宣布引退。如今傳出他將加入宮崎集訓，也被視為以另一種方式持續投入國家隊體系。

日本隊此舉也凸顯本屆WBC「MLB規則」的重要性。由於賽事將採用投球時鐘、PitchCom等大聯盟規範，對多數日職球員而言仍需適應，而長年在MLB打滾的達比修能以球員視角提供細節與節奏建議，對投手群調整將是即戰力。此外，達比修也非常熟悉各強權國家MLB球星的特點，甚至能發揮類似球探、情蒐人員的作用，成為教練團不可多得的重要戰力。