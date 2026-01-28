強勢接管比賽！萊巴金娜直落二退斯威雅蒂　相隔3年再闖澳網4強

▲哈薩克名將萊巴金娜（Elena Rybakina）。（圖／路透，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

2026澳洲網球公開賽女單8強戰，大會第5種子、哈薩克名將萊巴金娜（Elena Rybakina）在關鍵時刻全面接管比賽，以7比5、6比1直落二擊敗第2種子、前世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek），自2023年後再度闖進澳網4強。

這場比賽歷時1小時35分鐘，萊巴金娜在首盤後段開始拉開差距，最後9局贏下其中8局，不僅成功逆轉戰局，也將自己與斯威雅蒂的生涯對戰紀錄追平成6勝6敗。

儘管比賽開局首個發球局就遭到破發，但萊巴金娜很快找回節奏；她在首盤1比1時化解0比40的破發危機，隨後8個發球局僅丟12分，即便全場一發進球率僅49%，她仍靠著強勁發球與侵略性打法穩住局面，展現頂級球星的調整能力。

萊巴金娜全場共擊出26記致勝球，其中11記是ACE球，非受迫性失誤僅19次，不過有14次集中在首盤；反觀斯威雅蒂狀況起伏較大，全場僅10記致勝球，失誤數則高達25次，穩定度明顯落差。

賽後接受場上訪問時，萊巴金娜對自己的表現感到相當滿意，她表示：「我對這場勝利真的非常滿意，我們彼此非常熟悉，我就是努力保持侵略性；第一盤我們兩個人的一發都不太順，所以都試著在二發時主動上前、互相施壓，第二盤我開始打得更放開，發球也更好，真的很開心能贏下這場比賽。」

這場勝利讓萊巴金娜寫下近19戰第18勝，同時也是她連續第8次擊敗世界前10選手；身為2022溫布頓女單冠軍，她本屆澳網氣勢正盛，下一輪將對上第6種子佩古拉（Jessica Pegula），後者在另一場8強「全美內戰」中，以6比2、7比6（1）擊敗第4種子阿尼西莫娃（Amanda Anisimova），雙方將爭奪決賽門票。

談到近期火熱狀態，萊巴金娜在賽後記者會指出，2024賽季末段的強勢表現仍持續影響著她在墨爾本的發揮，她說「我覺得上個賽季最後幾站比賽，透過一些艱難的對戰，我累積了不少信心；當然，這是我試著帶進今年、這個賽季的東西，還有很多地方需要改進、需要努力，但最重要的是，只要有機會，我就盡量保持侵略性，主動上前，可能稍微冒點風險。」

她也補充：「就像今天一樣，有幾球真的非常接近邊線，甚至壓線，能夠站在我這邊我很開心，但對我的比賽來說，最重要的還是持續保持侵略性。」

落敗的斯威雅蒂則坦言，自己在高強度對抗中未能維持節奏，她賽後表示：「第一盤我覺得只差了幾分，她在發球局也給了我一些機會，有時我把握住了，有時沒有；有時候像是30平手，我卻失誤了一個接發，你知道，我想在二發時打得更侵略，所以有時候就會犯錯，但如果你想破發，就必須在那樣的關鍵時刻打進去。」

她也提到第二盤狀況的轉變：「到了第二盤，我覺得她的節奏又提升了一個檔次，更加精準，而我可能在開局時，特別是強度有點下降。」

對於未來調整方向，斯威雅蒂語氣冷靜：「我知道自己需要改進的地方，其實和賽前想的一樣，並沒有什麼突破性的教訓；我就是繼續做好自己的工作，希望在下一站比賽中，能把自己想在比賽中執行的東西調整到位。」