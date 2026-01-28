運動雲

>

強勢接管比賽！萊巴金娜直落二退斯威雅蒂　相隔3年再闖澳網4強

▲哈薩克名將萊巴金娜（Elena Rybakina）。（圖／路透）

▲哈薩克名將萊巴金娜（Elena Rybakina）。（圖／路透，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

2026澳洲網球公開賽女單8強戰，大會第5種子、哈薩克名將萊巴金娜（Elena Rybakina）在關鍵時刻全面接管比賽，以7比5、6比1直落二擊敗第2種子、前世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek），自2023年後再度闖進澳網4強。

這場比賽歷時1小時35分鐘，萊巴金娜在首盤後段開始拉開差距，最後9局贏下其中8局，不僅成功逆轉戰局，也將自己與斯威雅蒂的生涯對戰紀錄追平成6勝6敗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲哈薩克名將萊巴金娜（Elena Rybakina）。（圖／路透）

儘管比賽開局首個發球局就遭到破發，但萊巴金娜很快找回節奏；她在首盤1比1時化解0比40的破發危機，隨後8個發球局僅丟12分，即便全場一發進球率僅49%，她仍靠著強勁發球與侵略性打法穩住局面，展現頂級球星的調整能力。

萊巴金娜全場共擊出26記致勝球，其中11記是ACE球，非受迫性失誤僅19次，不過有14次集中在首盤；反觀斯威雅蒂狀況起伏較大，全場僅10記致勝球，失誤數則高達25次，穩定度明顯落差。

賽後接受場上訪問時，萊巴金娜對自己的表現感到相當滿意，她表示：「我對這場勝利真的非常滿意，我們彼此非常熟悉，我就是努力保持侵略性；第一盤我們兩個人的一發都不太順，所以都試著在二發時主動上前、互相施壓，第二盤我開始打得更放開，發球也更好，真的很開心能贏下這場比賽。」

▲哈薩克名將萊巴金娜（Elena Rybakina）。（圖／路透）

這場勝利讓萊巴金娜寫下近19戰第18勝，同時也是她連續第8次擊敗世界前10選手；身為2022溫布頓女單冠軍，她本屆澳網氣勢正盛，下一輪將對上第6種子佩古拉（Jessica Pegula），後者在另一場8強「全美內戰」中，以6比2、7比6（1）擊敗第4種子阿尼西莫娃（Amanda Anisimova），雙方將爭奪決賽門票。

談到近期火熱狀態，萊巴金娜在賽後記者會指出，2024賽季末段的強勢表現仍持續影響著她在墨爾本的發揮，她說「我覺得上個賽季最後幾站比賽，透過一些艱難的對戰，我累積了不少信心；當然，這是我試著帶進今年、這個賽季的東西，還有很多地方需要改進、需要努力，但最重要的是，只要有機會，我就盡量保持侵略性，主動上前，可能稍微冒點風險。」

▲哈薩克名將萊巴金娜（Elena Rybakina）。（圖／路透）

她也補充：「就像今天一樣，有幾球真的非常接近邊線，甚至壓線，能夠站在我這邊我很開心，但對我的比賽來說，最重要的還是持續保持侵略性。」

落敗的斯威雅蒂則坦言，自己在高強度對抗中未能維持節奏，她賽後表示：「第一盤我覺得只差了幾分，她在發球局也給了我一些機會，有時我把握住了，有時沒有；有時候像是30平手，我卻失誤了一個接發，你知道，我想在二發時打得更侵略，所以有時候就會犯錯，但如果你想破發，就必須在那樣的關鍵時刻打進去。」

▲哈薩克名將萊巴金娜（Elena Rybakina）。（圖／路透）

她也提到第二盤狀況的轉變：「到了第二盤，我覺得她的節奏又提升了一個檔次，更加精準，而我可能在開局時，特別是強度有點下降。」

對於未來調整方向，斯威雅蒂語氣冷靜：「我知道自己需要改進的地方，其實和賽前想的一樣，並沒有什麼突破性的教訓；我就是繼續做好自己的工作，希望在下一站比賽中，能把自己想在比賽中執行的東西調整到位。」

關鍵字： 澳洲網球公開賽、網球、女單

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

美洲棒球冠軍聯賽3月開打！官宣中信兄弟參賽　發布國旗＋中職LOGO

美洲棒球冠軍聯賽3月開打！官宣中信兄弟參賽　發布國旗＋中職LOGO

不可思議！實戰上演「胯下換手爆扣」　湖人海耶斯生涯最佳美技

不可思議！實戰上演「胯下換手爆扣」　湖人海耶斯生涯最佳美技

柳賢振緊盯牛棚！王彥程用WBC球調整練投80球：還可以更好

柳賢振緊盯牛棚！王彥程用WBC球調整練投80球：還可以更好

東京「台灣之夜」擴大規模！蔡其昌曝上看5千人　場地再+2

東京「台灣之夜」擴大規模！蔡其昌曝上看5千人　場地再+2

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

日本武士隊集訓迎「活傳奇」　達比修有轉任特別教練助陣WBC

日本武士隊集訓迎「活傳奇」　達比修有轉任特別教練助陣WBC

陳柏毓來了！鄭宗哲先返美　曾總曝好消息：旅外限制沒有太嚴苛

陳柏毓來了！鄭宗哲先返美　曾總曝好消息：旅外限制沒有太嚴苛

中華隊30人正式名單最晚2月6日公布！投手預計帶15到16人

中華隊30人正式名單最晚2月6日公布！投手預計帶15到16人

中信兄弟證實彭政閔帶二軍參戰　首度出征美洲棒球冠軍聯賽　

中信兄弟證實彭政閔帶二軍參戰　首度出征美洲棒球冠軍聯賽　

爆冷輸球躲起來砸拍畫面遭流出瘋傳　美國好手高芙怒轟澳網球員沒隱私

爆冷輸球躲起來砸拍畫面遭流出瘋傳　美國好手高芙怒轟澳網球員沒隱私

【完成一場勇氣實驗】捕捉霍諾德徒手攀101一幕！　他獲贈速寫畫暖喊：要把畫掛家裡

熱門新聞

美洲棒球冠軍聯賽3月開打！官宣中信兄弟參賽　發布國旗＋中職LOGO

不可思議！實戰上演「胯下換手爆扣」　湖人海耶斯生涯最佳美技

柳賢振緊盯牛棚！王彥程用WBC球調整練投80球：還可以更好

東京「台灣之夜」擴大規模！蔡其昌曝上看5千人　場地再+2

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

日本武士隊集訓迎「活傳奇」　達比修有轉任特別教練助陣WBC

讀者回應

﻿

熱門新聞

1美洲棒球聯賽官宣中信兄弟參賽

2實戰胯下換手爆扣　湖人海耶斯秀美技

3柳賢振緊盯牛棚！王彥程練投80球

4東京「台灣之夜」擴大規模！場地再+2

5500元運動幣來了　使用懶人包大公開

最新新聞

1阪神洋將用多鄰國學日文　因12強而赴日

2陳冠宇狂讚國訓伙食：我的天堂！

3謝淑薇澳網8強止步　無緣連3年爭冠

4陳柏毓霸氣喊話：即便是大谷也想解決

5捍衛港都領空！台鋼雄鷹迎戰陽岱鋼OISIX新潟

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【多慧太狠了吧】把香菜當零食吃到停不下來太猛了吧！

【沒感動到我喔～】多慧唸粉絲卡片嘴甜吐槽好可愛❤

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

【小表情好萌】多慧突然被自己的猖狂笑聲嚇傻????

【這社會還是暖暖的】國中弟耐心幫身障者過馬路！網讚爆：必須給嘉獎

關穎從沒坐過捷運！　有司機接送：我很節儉的（？）

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子曾被他趕走　哽咽：我的一切都是你給的

「中獎玄學再+1」粉絲搶繞始源柱 繞完就中獎...他看了超問號 XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366