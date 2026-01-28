運動雲

新人王預測好多日本選手！村上宗隆、岡本和真、今井達也互相對抗

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

美媒《OddsShark》近日針對大聯盟新球季美聯新人王競爭態勢進行分析，指出多名日本選手已躍居賠率榜前段班，為原本的新人王戰局增添濃厚的國際色彩，其中又以村上宗隆為代表，被視為主要對抗勢力之一。

芝加哥白襪去年12月透過入札制度網羅25歲日本內野好手村上宗隆，報導指出，村上早在效力日職期間便長期受到大聯盟球探關注，包括現任紐約大都會棒球營運總裁史坦斯（David Stearns）也曾親赴日本視察其表現。

村上在2022年出賽141場，敲出56支全壘打，刷新日職單季全壘打紀錄，外界一度預期他有機會獲得8年、總值破億美元的大型合約。不過最終，他以2年總值3400萬美元的合約加盟白襪，簽約金額明顯低於原先市場預期。

美媒分析指出，三振偏多以及守備穩定度的疑慮，可能是影響其評價下修的關鍵因素。

除村上外，日本投手今井達也與休士頓太空人簽約，岡本和真則轉戰多倫多藍鳥，3人將在本季同時迎來美聯的新秀賽季，也使日本選手成為今年新人王戰線中不可忽視的集團力量。

▲▼耶薩維奇（Trey Yesavage）。（圖／達志影像／美聯社）

▲耶薩維奇。（圖／達志影像／美聯社）

《OddsShark》公布的最新新人王賠率顯示，藍鳥投手耶薩維奇（Trey Yesavage）以+320居首；村上宗隆與岡本和真則同以+425並列第2；今井達也以+550排名第4，第5名為巴爾的摩金鶯捕手巴薩洛（Samuel Basallo），賠率為+750。

該媒體指出，日本選手正是耶薩維奇爭奪新人王的「最大對手」，並直言，「他們為美聯新人王的競爭，加入了強烈的國際色彩。」

關鍵字： MLB村上宗隆岡本和真今井達也

美洲棒球冠軍聯賽3月開打！官宣中信兄弟參賽　發布國旗＋中職LOGO

不可思議！實戰上演「胯下換手爆扣」　湖人海耶斯生涯最佳美技

柳賢振緊盯牛棚！王彥程用WBC球調整練投80球：還可以更好

東京「台灣之夜」擴大規模！蔡其昌曝上看5千人　場地再+2

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

日本武士隊集訓迎「活傳奇」　達比修有轉任特別教練助陣WBC

陳柏毓來了！鄭宗哲先返美　曾總曝好消息：旅外限制沒有太嚴苛

中華隊30人正式名單最晚2月6日公布！投手預計帶15到16人

中信兄弟證實彭政閔帶二軍參戰　首度出征美洲棒球冠軍聯賽　

爆冷輸球躲起來砸拍畫面遭流出瘋傳　美國好手高芙怒轟澳網球員沒隱私

