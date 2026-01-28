運動雲

球團放行就是好消息！陳柏毓拚正選霸氣喊話：即便是大谷也想解決

▲陳柏毓 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／高雄報導

中華隊持續備戰 2026 年世界棒球經典賽（WBC），旅美投手陳柏毓正式向國家隊報到。他透露，這次能夠提前加入集訓，是經過與所屬球團多次溝通後才獲得同意，「近期跟球團蠻常開會，把我的訴求講出來，我希望可以來參加集訓，溝通了一段時間，球團同意放行。」

談到加入集訓的想法，陳柏毓直言，最重要的是能夠建立默契，「不管最後結果怎麼樣，如果有機會成為正選，至少要跟隊友、教練團練習過，才不會這麼陌生。」他希望先融入團隊節奏，讓自己在國際賽場上能更快進入狀況。

對於經典賽這樣最高層級的國際舞台，陳柏毓坦言相當期待，「如果真的有機會入選，這會是我第一次參加這種等級的大賽，一定會期待。」他也提到分組對手實力堅強，「我們這一組也蠻強的，會很刺激。」

日本隊日前公布名單，被問到看法，陳柏毓沈穩回應，「各隊一定都是精銳盡出，我們也是。就是做好準備，比賽打就對了，球是圓的。」至於最想「對決」的打者，他霸氣表示，「其實比較想『解決』打者，不管是誰，即便是大谷，我也想解決他！」

目前調整進度，陳柏毓認為狀況比預期更好，「球隊有給我課表，我也有對照中華隊行程，最近開會都在講這些事，現在進度算不錯，甚至比想像中好一點。」球團則提醒他注意身體狀況，「他們覺得我應該很了解自己，主要就是要我顧好健康，不要逞強。」

至於返美時程，他透露仍未完全確定，「應該會先回去，可能會提早，但具體時間還沒出來，就先跟著集訓，能練多久算多久。」他進一步透露，新球季若無意外，預計從3A出發，「沒有意外的話應該是 3A，但變數很多，還是要看春訓狀況。」

回顧去年球季，陳柏毓形容像「三溫暖」，「資格賽後回去開季狀況其實很好，但中間身體出了一些問題，調整不順，狀況斷崖式掉下來。」他在2A一度連續9天未出賽專心調整，直到季末才找回節奏，「最後上到3A投了兩、三場，也都丟得很好，算是從低點又拉回來。」

陳柏毓今天剛報到，旅美好友鄭宗哲則要準備離開返美，陳柏毓開玩笑稱「發動交易」。兩人過去在海盜小聯盟同一層級時，幾乎形影不離，「只有我們兩個台灣人，每天都黏在一起。」如今鄭宗哲轉隊，他打趣表示，「現在變對手了，就換我解決他了！」

對於外界關心的投球限制，陳柏毓坦言自己不清楚細節，「這些都交給聯盟跟球隊溝通，既然球隊願意放行我來練習，也許是好的消息。」他強調，上場時不會多想，「我能投幾顆算幾顆，能怎麼幫助球隊就怎麼幫助，調度就交給教練。」

報到第一天，陳柏毓很快感受到隊內融洽的氛圍，「學長人都很好，也有同輩、比我小的，大家之間沒有隔閡，第一天練起來就滿順利的。」不過他也透露，首日練習時隊長陳傑憲不斷點名要他上前發言，讓他直呼，「我其實滿緊張的！」

關鍵字： 陳柏毓經典賽中華隊旅美投手集訓2026WBC

龍千玉淚別曹西平「至今彷彿一場夢」

