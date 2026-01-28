NBA衝突大場面！　雷霆止敗防守大鎖多特槓上鵜鶘費爾斯互扯球衣

記者杜奕君／綜合報導

本季NBA例行賽龍頭奧克拉荷馬雷霆近期苦吞2連敗，28日主場迎戰西區爐主紐奧良鵜鶘，雷霆在王牌球星吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）轟下29分、6籃板、4助攻帶領下，以104比95順利贏球止敗。不過比賽終了當下，卻意外爆發衝突插曲，雷霆防守悍將多特（Luguentz Dort）與鵜鶘新秀費爾斯（Jeremiah Fears）爆發衝突互扯球衣，雙方球員一擁而上，場面相當混亂。

▲雷霆多特、鵜鶘費爾斯在比賽終了當下爆發衝突「互扯球衣」。（圖／路透）

雷霆今日主場碰頭鵜鶘，此戰開賽兩軍手感都呈現「迷航」，首節雷霆僅拿17分，都還能以3分領先鵜鶘。

但次節兩隊都開始找到準星，不過雷霆僅以48比46小幅領先，上半場團隊出現10次失誤是無法拉開差距最大主因。

下半場開打後，雷霆主戰長人霍姆格倫（Chet Holmgren）第3節砍下14分，幫助球隊拉開雙位數領先優勢。

不過末節鵜鶘持續追分，費爾斯投進三分球後，追到僅5分落後，不過雷霆此時團隊連續三分球攻勢收效，加上一哥吉爾吉斯-亞歷山大拉尾盤，末節個人進帳10分，也讓雷霆最終9分之差取勝，也順利終止2連敗。

但此戰最大爆點在比賽時間終了時爆發，費爾斯在最終讀秒階段嘗試進攻，但被雷霆多特嚴防看守，兩人在比賽時間終了後，多特率先出手推了費爾斯，隨後雙方「互扯球衣」，兩隊球員、教練都衝入場內，嘗試把兩人架開，所幸最終衝突不再擴大。

此戰吉爾吉斯-亞歷山大手感欠佳，全場22投僅8中仍拿下29分、6籃板、4助攻，霍姆格倫20分、14籃板、3助攻、5阻攻，衝突事件主角多特則是12分、8籃板、3助攻。

鵜鶘全場以「胖虎」威廉森Zion Williamson）拿下21分、11籃板最佳，貝伊（Saddiq Bey）則是16分，至於費爾斯則有7分、2籃板、3抄截進帳。

▲雷霆多特在衝突爆發後連忙被隊友架開。（圖／路透）