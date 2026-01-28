「紐約王」布朗森轟28分領軍　尼克主場強勢出擊賞國王難堪6連敗

記者杜奕君／綜合報導

沙加緬度國王28日遠征紐約踢館尼克，不料卻是踢到了大鐵板！尼克一哥「紐約王」布朗森（Jalen Brunson）全場拿下28分、3籃板、4助攻發揮正常，讓球隊末節取得穩定領先，最終103比87贏球拿下3連勝，更賞給國王難堪6連敗。

近況低迷的國王今日作客交手尼克，此戰大蘋果軍團開賽就給了對手下馬威，首節就取得36比26的雙位數領先優勢。

即便次節國王靠著對手失誤過多狀況，當家砍將迪羅臣（DeMar DeRozan）領軍追分，3節打完讓雙方戰成72比72的平手局面。

末節雙方開局一度仍呈現拉鋸，國王衛斯布魯克（Russell Westbrook）三分球命中幫助球隊咬住4分差距，但此時尼克諸將找到準星，一波16比2猛攻，在布朗森三分冷箭破網後，取得多達18分領先優勢，國王也無力追趕，最終尼克就以16分之差在主場迎接3連勝。

尼克此戰克服了上半場就出現本季最多11次失誤狀況，在一哥布朗森拿下28分、3籃板、4助攻領軍下捍衛主場勝利，布里吉斯（Mikal Bridges）18分，唐斯（Karl-Anthony Towns）17分、11籃板。

慘吞6連敗的國王方面，此戰團隊命中率僅有40.2%，全場三分球更是30投僅5中火力低迷。雖有迪羅臣獨拿全場最高34分，但其餘球員火力冰冷，衛斯布魯克14分、4籃板、5助攻，薩波尼斯（Domantas Sabonis）11分、12籃板、7助攻。

▲尼克布朗森率隊末節甩開國王糾纏，賞給對手6連敗（圖／達志影像／美聯社）