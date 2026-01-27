運動雲

「柔道男神」楊勇緯　化身團結基金計畫大使勉勵學子

▲「柔道男神」楊勇緯化身團結基金計畫大使，前進屏東勉勵學子。（圖／中華奧會提供）

▲「柔道男神」楊勇緯化身團結基金計畫大使，前進屏東勉勵學子。（圖／中華奧會提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

「柔道男神」楊勇緯下週將出征巴黎大滿貫，角逐2026年第一戰。他今天擔任中華奧會團結基金計畫大使，和團結基金召集人、中華奧會榮譽主席林鴻道等人前進屏東武潭國小、來義高中勉勵學子。

中華奧會團結基金計畫今年正式啟動，1月19日分別前往宜蘭縣大同鄉大同國中、南山國小，捐贈體育用品、撒下希望種子。今天繼續到武潭國小、來義高中，兩校的校長鄭志隆和賴俠伶詳細介紹校況，也感謝團結基金支持，讓學子近距離接觸「柔道男神」。

楊勇緯父母來自屏東縣獅子鄉，具有排灣族血統。雖然今天是楊勇緯第一次到武潭國小和來義高中，但是人親土親，所到之處都受到熱情接待，武潭國小柔道隊孩童特別熱情把他包圍住，楊勇緯也一一擊掌回應。

在武潭分享時，楊勇緯透露，小時候對武潭國小印象非常深刻，「因為他們很強，真的很強，所以那時候遇到武潭國小，我就會很賣力的想要贏過他們。」

▲「柔道男神」楊勇緯化身團結基金計畫大使，前進屏東勉勵學子。（圖／中華奧會提供）

楊勇緯也要特別感謝武潭國小柔道教練林俐雯的付出跟指導，他說，「當我國小、當學生的時候，一直以來看到俐雯教練，就很像媽媽的感覺。在我心目中，她就是一個媽媽的樣子，把小朋友教育的非常好，在禮貌上或是在場上的奮鬥精神，一直刻在我的印象中。」

而楊勇緯覺得最重要的是，孩童很開心、很快樂地在練柔道。他也鼓勵，「不管你們未來人生或是長大之後，到不同的階段，都能夠繼續帶著真誠跟善良的心，面對每一件事情。」

來義高中雖然沒有柔道隊，但拳擊、足球、舉重、田徑、射箭都有不錯表現。

楊勇緯也用自身例子跟來義小將分享，原住民大部分來自於偏鄉，所以家裡環境有時候不是這麼好，「但是我必須要告訴各位一件事情是，這些事情是我們無法控制的，但是我們唯一能控制的是什麼？我們自己。我們自己要從現在開始改變。慢慢地，會影響家人、朋友、隊友，也會慢慢茁壯、強大。」

楊勇緯深信，原住民孩子的韌性都比別人強，這就是優勢，所以要掌握優勢，在人生中走出自己一片天。

▲「柔道男神」楊勇緯化身團結基金計畫大使，前進屏東勉勵學子。（圖／中華奧會提供）

