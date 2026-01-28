運動雲

>

因12強而赴日　阪神虎新洋將迪凡尼用「多鄰國」學日文80天

▲阪神虎新洋將迪凡尼。（圖／截自阪神虎X）

▲阪神虎新洋將迪凡尼。（圖／截自阪神虎X）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

日本職棒阪神虎新洋將、內野手迪凡尼（Cam Devanney）今（28）日出席入團記者會，正式披上24號球衣亮相，這名28歲的新戰力坦言，能夠來到日本打球，正是自己近年來持續追求的目標，如今終於如願以償，心情相當興奮。

「真的非常興奮，這幾年來，我一直把來日本打球當作目標，如今終於實現了。」迪凡尼表示，「希望能盡快上場比賽，為球隊做出貢獻。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

迪凡尼透露，自己決定赴日發展的契機，來自於2024年世界12強賽期間，「當時以美國代表身分比賽時，感受到那裡的能量、氛圍，以及比賽的現場感，那一刻我就在心裡想，很想來這裡打球。」

對日本文化展現高度好感的他，已經品嚐過和牛、拉麵與壽司，直呼「真的每一樣都很好吃，還想再吃」。

除了場上的準備，迪凡尼也積極融入日本生活，他表示，自己正透過語言學習App Duolingo（多鄰國）學習日文，且目前已連續使用80天，「還在學習的過程中，希望能一天一天持續學下去。」

以游擊手為主要守備位置的迪凡尼，過去在3A累積敲出85支全壘打，具備中長程火力，他也為新球季設定明確目標，「希望能夠整季保持健康，為球隊而戰。」

關鍵字： 日本職棒阪神虎迪凡尼

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

美洲棒球冠軍聯賽3月開打！官宣中信兄弟參賽　發布國旗＋中職LOGO

美洲棒球冠軍聯賽3月開打！官宣中信兄弟參賽　發布國旗＋中職LOGO

不可思議！實戰上演「胯下換手爆扣」　湖人海耶斯生涯最佳美技

不可思議！實戰上演「胯下換手爆扣」　湖人海耶斯生涯最佳美技

柳賢振緊盯牛棚！王彥程用WBC球調整練投80球：還可以更好

柳賢振緊盯牛棚！王彥程用WBC球調整練投80球：還可以更好

東京「台灣之夜」擴大規模！蔡其昌曝上看5千人　場地再+2

東京「台灣之夜」擴大規模！蔡其昌曝上看5千人　場地再+2

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

日本武士隊集訓迎「活傳奇」　達比修有轉任特別教練助陣WBC

日本武士隊集訓迎「活傳奇」　達比修有轉任特別教練助陣WBC

陳柏毓來了！鄭宗哲先返美　曾總曝好消息：旅外限制沒有太嚴苛

陳柏毓來了！鄭宗哲先返美　曾總曝好消息：旅外限制沒有太嚴苛

中華隊30人正式名單最晚2月6日公布！投手預計帶15到16人

中華隊30人正式名單最晚2月6日公布！投手預計帶15到16人

中信兄弟證實彭政閔帶二軍參戰　首度出征美洲棒球冠軍聯賽　

中信兄弟證實彭政閔帶二軍參戰　首度出征美洲棒球冠軍聯賽　

爆冷輸球躲起來砸拍畫面遭流出瘋傳　美國好手高芙怒轟澳網球員沒隱私

爆冷輸球躲起來砸拍畫面遭流出瘋傳　美國好手高芙怒轟澳網球員沒隱私

【主打一個舒適】烏龜悠哉仰躺水面敲享受～

熱門新聞

美洲棒球冠軍聯賽3月開打！官宣中信兄弟參賽　發布國旗＋中職LOGO

不可思議！實戰上演「胯下換手爆扣」　湖人海耶斯生涯最佳美技

柳賢振緊盯牛棚！王彥程用WBC球調整練投80球：還可以更好

東京「台灣之夜」擴大規模！蔡其昌曝上看5千人　場地再+2

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

日本武士隊集訓迎「活傳奇」　達比修有轉任特別教練助陣WBC

讀者回應

﻿

熱門新聞

1美洲棒球聯賽官宣中信兄弟參賽

2實戰胯下換手爆扣　湖人海耶斯秀美技

3柳賢振緊盯牛棚！王彥程練投80球

4東京「台灣之夜」擴大規模！場地再+2

5500元運動幣來了　使用懶人包大公開

最新新聞

1阪神洋將用多鄰國學日文　因12強而赴日

2陳冠宇狂讚國訓伙食：我的天堂！

3謝淑薇澳網8強止步　無緣連3年爭冠

4陳柏毓霸氣喊話：即便是大谷也想解決

5捍衛港都領空！台鋼雄鷹迎戰陽岱鋼OISIX新潟

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【多慧太狠了吧】把香菜當零食吃到停不下來太猛了吧！

【沒感動到我喔～】多慧唸粉絲卡片嘴甜吐槽好可愛❤

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

【小表情好萌】多慧突然被自己的猖狂笑聲嚇傻????

【這社會還是暖暖的】國中弟耐心幫身障者過馬路！網讚爆：必須給嘉獎

關穎從沒坐過捷運！　有司機接送：我很節儉的（？）

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子曾被他趕走　哽咽：我的一切都是你給的

「中獎玄學再+1」粉絲搶繞始源柱 繞完就中獎...他看了超問號 XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366