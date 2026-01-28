因12強而赴日　阪神虎新洋將迪凡尼用「多鄰國」學日文80天

▲阪神虎新洋將迪凡尼。（圖／截自阪神虎X）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

日本職棒阪神虎新洋將、內野手迪凡尼（Cam Devanney）今（28）日出席入團記者會，正式披上24號球衣亮相，這名28歲的新戰力坦言，能夠來到日本打球，正是自己近年來持續追求的目標，如今終於如願以償，心情相當興奮。

「真的非常興奮，這幾年來，我一直把來日本打球當作目標，如今終於實現了。」迪凡尼表示，「希望能盡快上場比賽，為球隊做出貢獻。」

迪凡尼透露，自己決定赴日發展的契機，來自於2024年世界12強賽期間，「當時以美國代表身分比賽時，感受到那裡的能量、氛圍，以及比賽的現場感，那一刻我就在心裡想，很想來這裡打球。」

對日本文化展現高度好感的他，已經品嚐過和牛、拉麵與壽司，直呼「真的每一樣都很好吃，還想再吃」。

除了場上的準備，迪凡尼也積極融入日本生活，他表示，自己正透過語言學習App Duolingo（多鄰國）學習日文，且目前已連續使用80天，「還在學習的過程中，希望能一天一天持續學下去。」

以游擊手為主要守備位置的迪凡尼，過去在3A累積敲出85支全壘打，具備中長程火力，他也為新球季設定明確目標，「希望能夠整季保持健康，為球隊而戰。」