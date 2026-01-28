日本派山本由伸對戰？曾總覺得興奮　蔡其昌解析分組關鍵

▲WBC經典賽中華隊於國家運動訓練中心進行第一階段集訓，總教練曾豪駒。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／高雄報導

WBC日本隊近期公布29人名單，洛杉磯道奇王牌投手山本由伸名列其中，日媒更推測，日本首戰極有可能就派他迎戰中華隊。對此，中華隊總教練曾豪駒今受訪坦言，得知可能對上山本，其實感到「滿興奮的」。會長兼中華隊領隊蔡其昌也說，「真的滿讚的！」

曾豪駒表示，日本隊向來在國際賽派出豪華陣容，「我們都知道，日本每一次國際賽的陣容其實都很豪華，經典賽又是這個層級最頂級的舞台。」他直言，若真由山本對決中華隊，「心裡會覺得滿興奮的，因為可以對決到這麼好的投手，我們也會準備好最好的戰力來面對。」

針對日本隊可能採取「強投先出」的輪值策略，中職會長蔡其昌也分析，這樣的戰略其實相當合理，「戰略邏輯就是先把強的先處理，因為留到後面還可以再用，這很合理。」他也笑說，以日本隊的深度來看，「他對到誰有差嗎？其實沒差。」

談到分組情勢，蔡其昌認為，澳洲、韓國與台灣三隊的心態其實非常接近，「我覺得澳洲、韓國跟我們，三隊的心情是一模一樣。」他指出，對這三支球隊而言，要爭取晉級，勢必要在彼此之間拚出勝負，「如果我是澳洲隊，我也是想著要晉級，就要打敗台灣跟韓國，大家的思維都是一樣的。」

他直言，「真正關鍵的其實是澳洲、韓國、台灣這三場對戰，我反而覺得這三場會非常精彩。」

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）