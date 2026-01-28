西武王牌未旅美談新球季展望　高橋光成：放棄才是最難看的

▲高橋光成。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

日本職棒埼玉西武獅投手高橋光成本休賽季未成功旅美，今（28）日完成合約更改，薪資調升2400萬日圓，2026球季年薪推定達2億5000萬日圓，將繼續扛起球隊先發輪值重任，接受採訪時，他也透露了自己的新球季展望。

高橋光成表示，自己希望能在「最被需要的地方」投球，並再次強調對西武的情感與責任感，「我想和獅子軍一起拿下冠軍的心情非常強烈，所以今年也會全力以赴、用最大的輸出去投球。」

高橋光成休賽季曾透過入札制度挑戰美國職棒，但最終因條件未能談攏而暫緩旅美計畫，若一切順利，他將在新賽季取得海外自由球員（FA）資格，對於是否行使相關權利，高橋並未正面表態，僅坦言仍抱持強烈企圖心。

「我的棒球人生還沒有結束，所以今年如果能好好投球，留下生涯最佳的成績，再來思考也不遲。」高橋直言，「在這裡就放棄的話，才是最難看的事。」

回顧上季，高橋光成出賽繳出8勝9敗、防禦率3.04的成績，休賽期間，他前往美國亞利桑那州進行約3周的自主訓練，目前已開始牛棚投球調整。高橋笑說，「現在的狀態是，明天就可以上場比賽的感覺。」