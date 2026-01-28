連大谷都只一次！「法官」賈吉再登人氣電玩封面　創史上第2人

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

備戰2026年世界棒球經典賽（WBC），美國代表隊長、洋基當家球星「法官」賈吉（Aaron Judge）再添話題。人氣棒球電玩《MLB The Show》官方於28日（台灣時間）宣布，賈吉獲選為今年度的封面人物，這也是他生涯第2度登上該系列封面，成為史上第2位完成此紀錄的球員。

《MLB The Show》每年都會從當今棒壇最具代表性的球星中挑選封面人物，被視為「棒球門面」的象徵，向來備受關注。過去包括大谷翔平也曾在2022年、效力天使時登上封面。賈吉上一次獲選已是2018年，如今再度入選，也讓他與名人堂捕手喬・莫爾（Joe Mauer）並列，成為僅有的兩位「二度封面人物」。

賈吉上季迎來大聯盟生涯第10年，出賽152場，繳出打擊率3成31、53轟、114打點的驚人成績，不僅奪下打擊王，也完成2連霸、生涯第3度榮膺美聯MVP，再次證明聯盟頂級球星地位。

值得一提的是，賈吉也將首度踏上經典賽舞台，他於去年4月被正式宣布擔任美國代表隊隊長，屆時將率領星光熠熠的美國隊出征WBC。隨著新賽季與經典賽雙線話題同步升溫，賈吉的一舉一動也成為全球球迷矚目焦點。