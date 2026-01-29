勇士單場轟140分破賽季新高　柯瑞轟27分正式超車「真理」皮爾斯

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士29日客場交手猶他爵士，此戰灣區大軍打出本季最亮眼的團隊進攻表現，全場共8人得分達雙位數，團隊轟下「140分」也寫下賽季新高，在「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）拿下全場最高27分帶領下，以140比124大勝贏球，並賞給爵士難堪4連敗。

此戰勇士作客鹽湖城，即便近期因為「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）賽季意外報銷，導致戰力面臨重整考驗，但開賽勇士就靠一哥柯瑞加上穆迪（Moses Moody）連續三分球命中，首節打完就以34比24領先。

勇士隨後持續兇猛火力，上半場團隊三分球31投15中，半場打完持續穩住13分領先優勢。

下半場勇士進攻火力依舊兇猛，但爵士也靠著「芬蘭司機」馬卡南（Lauri Markkanen）領軍追分，3節打完地主爵士稍稍將落後縮小到8分差。

末節爵士持續追分，但關鍵時刻柯瑞三分球命中，隨後又是強勢切入完成3分打，讓領先回到12分穩定局面，隨後勇士替補群起發揮，最終團隊轟下本季新高140，並以16分之差帶走勝利。

此戰柯瑞上場28分鐘就高效率砍下27分，穆迪26分、5籃板、2抄截，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）11分、8籃板、7助攻。

輸球苦吞4連敗的爵士方面，森薩博（Brice Sensabaugh）拿下全隊最高22分，喬治（Keyonte George）19分、7籃板、7助攻，馬卡南18分。

另外，柯瑞此戰賽前生涯總得分26397分，與傳奇球星「真理」皮爾斯（Paul Pierce）並列NBA生涯總得分榜第19位，今日砍下27分後，也超越皮爾斯獨居第19位，接下來目標將是超越第18名，前聖安東尼奧馬刺退役名將鄧肯（Tim Duncan）的26496分。

▲柯瑞轟27分領軍，勇士單場狂砍140分寫賽季新高奪勝。（圖／達志影像／美聯社）