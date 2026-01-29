大聯盟164轟重砲薩諾飛抵日本　正式報到備戰中日龍春訓

運動雲

▲薩諾（Miguel Sanó）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

中日龍新洋將、前大聯盟重砲薩諾（Miguel Sanó）近日已從多明尼加共和國飛抵日本，正式報到備戰春訓；現年32歲的薩諾以長程火力聞名，擁有豐富的大聯盟資歷，尚未正式亮相就已引發球迷與其他球團高度關注。

來自多明尼加共和國的薩諾，身高193公分、體重123公斤，擁有壓倒性的體格條件；他於2015年在明尼蘇達雙城完成大聯盟初登場，2017年首度入選明星賽，並在2019年敲出34發全壘打，2021年再轟出30轟，寫下生涯代表作。

自菜鳥年起，薩諾連續7個球季單季全壘打達到兩位數，是聯盟公認的長打型打者；其MLB生涯累計成績為722場出賽，打擊率.233、164轟、424分打點，OPS 為.801，主要守備位置為一壘與三壘。

不過，薩諾近年受到左膝傷勢等問題困擾，整體表現逐漸下滑；2022年僅出賽20場擊出1發全壘打，2023年則因合約遲遲未能敲定，整季未在大聯盟出賽，2024年他轉戰洛杉磯天使，但仍僅出賽28場，敲出2發全壘打，未能重回過往水準。

儘管本季一度沒有所屬球隊，薩諾在休賽季回到多明尼加參加冬季聯盟，成功展現復甦跡象；他在24場比賽中繳出打擊率.315、9發全壘打、OPS高達1.039的亮眼成績，也成為日職球團重新關注的重要關鍵。

正值球團創立90週年的中日龍，新賽季話題性十足，球隊也在主場增設對打者有利的「Home Run Wing」；薩諾的加盟被視為中日補強長打火力的重要一環，預計將與細川成也、博斯勒（Jason Vosler）、上林誠知等人聯手，打造重量級攻擊陣容。

隨著這名大聯盟累積164轟的右打重砲即將投入春訓，球迷紛紛留言表達期待，「真的來了」、「非常期待他的表現」、「慢慢調整就好」等聲音不斷。

同時，其他球團球迷也提前提高警戒，直言「感覺很會打讓人害怕」，甚至將他比擬為同樣出身多明尼加共和國、上季奪下洋聯全壘打王與打點王的日本火腿強打雷耶斯（Franmil Reyes），形容他可能成為「中日版雷耶斯」。

不過，這也將是薩諾生涯首度挑戰日職舞台，如何適應日本投手的配球、節奏與環境，仍是新賽季的重要課題；這名備受矚目的強力洋砲，能否在日職賽場轟出一發又一發豪快全壘打，勢必成為新球季持續被關注的焦點。

