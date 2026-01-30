7強投到位！旅外投手陸續放行　中華隊WBC投手戰力升級

▲沙子宸。（圖／記者楊舒帆攝）



記者胡冠辰／綜合報導

中華隊備戰3月登場的世界棒球經典賽（WBC）29日迎好消息，美國長期關注國際棒球動態的記者Jeff Duda在社群發文整理指出，多名旅外投手已獲所屬球團同意放行；除先前曝光的名單外，曾在經典賽資格賽繳出亮眼內容的沙子宸同樣是討論焦點，若順利入選，投手戰力深度與調度想像空間將再提升。

Duda彙整目前已獲參賽許可的旅外投手名單，包括匹茲堡海盜體系陳柏毓、亞利桑那響尾蛇左投林昱珉、運動家左投林維恩，以及旅日投手古林睿煬、孫易磊與徐若熙；隨著放行人數增加，中華隊可用投手池持續擴張，對短期賽制中最吃重的輪值、牛棚配置無疑是一大利多。

值得一提的是，沙子宸在先前經典賽資格賽就曾展現壓制力，對南非登板2.2局未被敲出任何安打、無失分，送出1次三振，用球數37球，最快球速達150公里，但因抽筋提前退場，仍留下深刻印象。

回顧上季，沙子宸累計投出99.2局，防禦率4.15、WHIP 1.24，送出87次三振，投球局數與三振數皆刷新旅美生涯新高，狀態與續航力都備受關注。

行程方面，沙子宸預定2月11日投入運動家小聯盟春訓；若最終入選WBC國手，他預定2月底飛往日本與國家隊會合，銜接熱身賽節奏，備戰時間緊湊。

此外Duda也提到，若後續能再爭取龍恩（Jonathon Long）與李灝宇等人取得參賽許可，整體投、打兩端的完整性將再提升。

中華隊本屆分在C組，同組對手包括日本、韓國、捷克與澳洲；Duda評估，以年輕旅外戰力為主軸的中華隊具備在預賽階段對日本隊形成實質壓力的條件，分組戰局值得關注。