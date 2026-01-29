運動雲

經典賽利多！美記者傳林昱珉、陳柏毓獲球團放行　C組戰局升溫

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

▲林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

中華隊備戰3月登場的世界棒球經典賽再迎正面消息；根據美國長期關注國際棒球動態的記者Jeff Duda社群發文指出，多名旅外投手已獲得所屬球團同意放行，代表中華隊投手戰力正逐步到位，輪值與牛棚配置也因此更具想像空間。

美國記者Jeff Duda彙整目前獲得參賽許可的名單，包含匹茲堡海盜體系的陳柏毓、亞利桑那響尾蛇左投林昱珉、運動家左投林維恩，以及旅日投手古林睿煬、孫易磊與徐若熙；隨著放行人數增加，中華隊可用投手的深度持續擴張，對於經典賽短期賽制中最吃重的投手調度，無疑是一大利多。

Duda也提到，若後續能再爭取龍恩（Jonathon Long）與李灝宇等人取得參賽許可，整體投、打兩端的完整性將再提升；中華隊本屆分在C組，同組對手包括日本、韓國、捷克與澳洲，Duda評估，以年輕旅外戰力為主軸的中華隊，具備在預賽階段對日本隊形成實質壓力的條件，分組戰局值得關注。

關鍵字： 2026經典賽、中華隊

