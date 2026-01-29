運動雲

洋基送出農場22號新秀　向洛磯換回年輕火球右投

▲Angel Chivilli。（圖／路透）

▲Angel Chivilli。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基持續補強投手戰力，球團於台灣時間29日完成一筆交易，從科羅拉多洛磯換回23歲右投奇維利（Angel Chivilli），並送出小聯盟一壘手魯姆菲爾德（T.J. Rumfield），為牛棚增添一名具備強勁球速、仍有發展空間的年輕戰力。

根據交易內容，洋基獲得右投奇維利，而洛磯則得到魯姆菲爾德；魯姆菲爾德依《MLB Pipeline》評比，為洋基體系第22號新秀。

奇維利過去兩個賽季效力洛磯，共在大聯盟投了90.1局，防禦率6.18；接下來他將與洋基投手教練布雷克（Matt Blake）以及牛棚教練克萊本（Preston Claiborne）合作，嘗試調整與強化投球內容。

洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）表示，球團對這名年輕投手的潛力相當看好。

凱許曼指出：「他是一名23歲、擁有強大球威的投手，整體投球工具包非常令人興奮；他還保有下放小聯盟的選項，這讓我們在運用上更有彈性，他也已累積一年大聯盟年資與實戰經驗，他的速球、變速球與滑球都非常出色，我認為這是一名有很多發展空間的投手。」

奇維利在73場大聯盟出賽中，被敲出107支安打，送出71次三振、33次保送，並挨了20支全壘打；儘管數據不算亮眼，洋基仍看見成長潛力。

球團指出，奇維利具備強勁球速，且在2025年，他的變速球與變化球合計製造出43.5%的揮空率，這也讓洋基相信，離開對打者相對友善的Coors Field後，他的表現有望出現正向提升。

凱許曼也強調投手深度的重要性，他表示：「我們認為這是一支非常優質的手臂，加入到我們原本就擁有的一整組優質投手之中；你也知道，投手永遠不嫌多。」

回顧上季，奇維利在洛磯出賽43場，戰績1勝5敗、防禦率7.06；此外，他也曾在3A阿布奎基後援出賽10場，成績為0勝1敗、防禦率7.00。

配合交易完成，洋基也進行對應人事調整，將外野手西亞尼（Michael Siani）指定讓渡；西亞尼是在今年1月23日自道奇被放上讓渡名單後，由洋基認領。

至於被送往洛磯的魯姆菲爾德，則有機會在新賽季春訓競逐一壘位置；洛磯已於去年11月與一壘手托格利亞（Michael Toglia）分道揚鑣，讓一壘戰力出現空缺。

25歲的魯姆菲爾德為左打者，上季在3A出賽138場，繳出打擊率2成85、上壘率3成78、長打率4成47的成績，另有16支全壘打與31支二壘安打，季末被評為洋基農場第22號新秀。

