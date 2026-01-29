運動雲

鄭宗哲一個月換4支球隊　美媒分析未來國民定位

▲▼台灣旅美棒球好手鄭宗哲轉戰國民隊。（圖／翻攝臉書／Washington Nationals）

記者胡冠辰／綜合報導

華盛頓國民29日透過讓渡名單自紐約大都會認領內野手鄭宗哲，並指定讓渡左投皮爾金頓（Konnor Pilkington），以騰出40人名單空間。

鄭宗哲原本在匹茲堡海盜效力，但季末進入被指定讓渡（DFA）名單後，馬上就被坦帕灣光芒撿走；可惜他在光芒也沒能待太久，不久又再次進到DFA名單。大都會隊接著將他納入，沒多久又被放上讓渡名單。今天國民再度將他加入陣容，這已經是鄭宗哲休季期間第4次轉隊，成為球迷熱議話題。

鄭宗哲在2025年完成大聯盟初登場，當時效力匹茲堡海盜的他獲得7個打席未敲出安打，樣本數相當有限；上季鄭宗哲主要在3A出賽，累計410個打席，繳出打擊率.207、上壘率.305、長打率.267的成績，僅擊出1發全壘打。

儘管打擊數據並不亮眼，根據《MLB Trade Rumors》分析指出，鄭宗哲的價值在於速度與防守；他上季在小聯盟成功盜壘20次，具備游擊、二壘與三壘三個內野守位的防守能力，且選球能力不俗，小聯盟生涯保送率達12.5%，整體上壘率高達.350。

由於仍剩下一年小聯盟選擇權，鄭宗哲預計將隨國民參與春訓，爭取工具人內野手定位，並在三壘手豪斯（Brady House）、游擊手艾布拉姆斯（CJ Abrams）及二壘手賈西亞（Luis Garcia Jr.）身後，提供偏重防守的輪替深度。

《MLB Trade Rumors》也提到，近期艾布拉姆斯捲入交易傳聞，若未來名單出現變動，鄭宗哲有機會因此獲得更多大聯盟出賽空間。

關鍵字： 華盛頓國民MLB鄭宗哲

