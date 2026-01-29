夢想家再攜手UNDEFEATED　第二彈聯名周邊登場

運動雲

▲夢想家再攜手全球知名潮流品牌UNDEFEATED，第二彈聯名周邊登場。（圖／夢想家提供）

▲夢想家再攜手全球知名潮流品牌UNDEFEATED，第二彈聯名周邊登場。（圖／夢想家提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

福爾摩沙夢想家今（29日）宣布，再度攜手美國知名街頭潮流品牌 UNDEFEATED 推出第二彈聯名商品系列。延續上一季 DREAMERS X UNDEFEATED 首波合作所引發的熱烈迴響，聯名商品上市後獲得球迷與潮流愛好者的高度關注與支持，多款商品迅速售罄，展現雙品牌強勁市場號召力。

回顧首次合作，聯名所累積的不僅是亮眼銷售成績，更成功串聯籃球文化與街頭潮流，也展現雙方品牌精神與理念的高度契合，也促成雙方再度攜手合作。透過此次第二彈聯名企劃，期待延續這份共鳴，為球迷帶來更多值得收藏的全新單品。

UNDEFEATED 成立於 2002 年，長期與多支國際頂尖運動隊伍攜手合作，包含洛杉磯道奇隊（LA Dodgers）與 BCFC 等。品牌以「勝利不敗」作為精神核心，面對挑戰不退讓、持續突破的信念。這份不向困難低頭的精神，也與夢想家在賽場上拚戰到底、展現韌性的作風相互呼應。

DREAMERS × UNDEFEATED 第二彈聯名系列延續首波雙方標誌性圖騰的聯名概念，推出全新單品，包含棒球外套、運動機能背心、帽 TEE 及聯名籃球等品項，提供球迷在穿搭與收藏更多元的選擇。

熱銷的短Tee款式，此次推出兩款，經典聯名LOGO款式採用少見亮色系呈現，另一款則將臺中街道地圖融入LOGO設計，打造出與在地連結的專屬單品，兼具文化意義與日常實穿性。

其中有秋冬季必收的帽T，熱銷棒球外套款式也不容錯過，大身採高磅數呢料、袖身以牛皮拼接，打造俐落版型並兼顧穿著舒適，胸口、背後與手袖處皆採立體毛巾繡工法，展現聯名LOGO細節質感，購買聯名棒球外套還將附上聯名衣架以及防塵掛套，讓收藏更加便利。

除此之外，夢想家久違推出籃球單品，以雙方聯名LOGO作為設計亮點，可將主場熱情延伸至日常訓練與收藏，讓每款單品都成為球迷應援的一部分。

DREAMERS X UNDEFEATED全新聯名商品將於本周末(1/31)夢想家主場搶先開賣，UNDEFEATED 臺北、臺中門市當日同步販售。夢想商城將於2/2(一)12:00正式上架。更多販售資訊與商品細節，請持續鎖定夢想家官方社群公告。

▲夢想家再攜手全球知名潮流品牌UNDEFEATED，第二彈聯名周邊登場。（圖／夢想家提供）

