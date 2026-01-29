「水行俠」倒下！　火箭亞當斯確定左腳踝手術整季報銷

▲火箭「水行俠」亞當斯因腳踝傷勢，賽季提前報銷。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

休士頓，我們有麻煩了！根據《ESPN》報導指出，火箭硬漢中鋒，有「水行俠」稱號的亞當斯（Steven Adams）將進行左腳踝手術，2025-26賽季的剩餘賽事，確定將全數提前報銷。

日前火箭面對鵜鶘之戰，亞當斯在防守「胖虎」威廉森（Zion Williamson）時，起跳後落地竟呈現倒地不起，該役留下5分、10籃板、2助攻數據後傷退。

根據《ESPN》報導，亞當斯確定將動刀修復左腳踝傷勢，本季提前報銷不克再戰，接下來可能由坎培拉（Clint Capela）擔任內線主戰長人森根（Alperen Sengun）替補，另外包括小史密斯（Jabari Smith Jr.）也必須代打部分中鋒角色。

本季火箭可說面臨不小傷兵問題，在賽季開打前，原本的先發主控范弗利特（Fred VanVleet）就因膝傷整季報銷，如今又輪到球風硬朗的亞當斯同樣賽季報銷，也讓火箭整體戰力面臨不小打擊。

火箭本季至今戰績為28勝16敗，目前僅落後給衛冕軍雷霆，以及馬刺與金塊，在西區排名第4位。