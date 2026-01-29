運動雲

>

「水行俠」倒下！　火箭亞當斯確定左腳踝手術整季報銷

▲▼太陽中鋒普朗李、火箭「水行俠」亞當斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭「水行俠」亞當斯因腳踝傷勢，賽季提前報銷。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

休士頓，我們有麻煩了！根據《ESPN》報導指出，火箭硬漢中鋒，有「水行俠」稱號的亞當斯（Steven Adams）將進行左腳踝手術，2025-26賽季的剩餘賽事，確定將全數提前報銷。

日前火箭面對鵜鶘之戰，亞當斯在防守「胖虎」威廉森（Zion Williamson）時，起跳後落地竟呈現倒地不起，該役留下5分、10籃板、2助攻數據後傷退。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《ESPN》報導，亞當斯確定將動刀修復左腳踝傷勢，本季提前報銷不克再戰，接下來可能由坎培拉（Clint Capela）擔任內線主戰長人森根（Alperen Sengun）替補，另外包括小史密斯（Jabari Smith Jr.）也必須代打部分中鋒角色。

本季火箭可說面臨不小傷兵問題，在賽季開打前，原本的先發主控范弗利特（Fred VanVleet）就因膝傷整季報銷，如今又輪到球風硬朗的亞當斯同樣賽季報銷，也讓火箭整體戰力面臨不小打擊。

火箭本季至今戰績為28勝16敗，目前僅落後給衛冕軍雷霆，以及馬刺與金塊，在西區排名第4位。

關鍵字： NBA亞當斯水行俠火箭

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

美媒爆料「字母哥」交易倒數計時　勇士、馬刺、尼克都想要

美媒爆料「字母哥」交易倒數計時　勇士、馬刺、尼克都想要

離譜！「台灣隊長」陳盈駿竟遭中國球迷吐口水　愛妻發文籲自重

離譜！「台灣隊長」陳盈駿竟遭中國球迷吐口水　愛妻發文籲自重

勇士目標仍是東超6強　吳永仁喊話：下一戰對宇都宮皇者全力搶勝

勇士目標仍是東超6強　吳永仁喊話：下一戰對宇都宮皇者全力搶勝

快訊／勇士本土合計僅拿14分　首爾SK騎士奪勝晉級本屆東超6強

快訊／勇士本土合計僅拿14分　首爾SK騎士奪勝晉級本屆東超6強

「等9年」終於贏了！　巫師在家擊敗拓荒者還終止9連敗

「等9年」終於贏了！　巫師在家擊敗拓荒者還終止9連敗

快訊／中華男籃新16人名單出爐　陳盈駿、劉錚領銜18日開訓

快訊／中華男籃新16人名單出爐　陳盈駿、劉錚領銜18日開訓

火爆！太陽、籃網爭搶失球差點全武行　5次技術犯規滿天飛

火爆！太陽、籃網爭搶失球差點全武行　5次技術犯規滿天飛

NBA衝突大場面！　雷霆止敗防守大鎖多特槓上鵜鶘費爾斯互扯球衣

NBA衝突大場面！　雷霆止敗防守大鎖多特槓上鵜鶘費爾斯互扯球衣

謝淑薇澳網女雙苦戰惜敗8強止步　無緣連3年爭冠

謝淑薇澳網女雙苦戰惜敗8強止步　無緣連3年爭冠

「PG」喬治大復活飆32分　七六人3星領銜火力秀主場大勝公鹿

「PG」喬治大復活飆32分　七六人3星領銜火力秀主場大勝公鹿

【這社會還是暖暖的】國中弟耐心幫身障者過馬路！網讚爆：必須給嘉獎

熱門新聞

快訊／鄭宗哲加入國民隊　一個月換4支球隊

重磅！ESPN：字母哥準備離開公鹿　交易截止日將至

WBC中華隊「30人名單」公布時間曝！　投手至少15位

洋基送出農場22號新秀　向洛磯換回年輕火球右投

鄭宗哲一個月換4支球隊　美媒分析未來國民定位

中華隊30人正式名單最晚2月6日公布！投手預計帶15到16人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／鄭宗哲加入國民隊　一個月換4支球隊

2ESPN：字母哥準備離開公鹿　交易截止日將至

3WBC中華隊「30人名單」公布時間曝！　投手至少15位

4洋基向洛磯換回年輕火球右投

5美媒分析鄭宗哲國民定位

最新新聞

1曹錦輝季後賽外卡戰有望登板

2水行俠倒下　火箭亞當斯整季報銷

3前統一獅陳家維二刀流亮相

4字母哥交易倒數？　勇士、馬刺都想要

5美媒解析國民撿走鄭宗哲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【多慧太狠了吧】把香菜當零食吃到停不下來太猛了吧！

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【藝斌司機上線】一邊開車一邊和大家說掰掰超親民！

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

Lulu釋出的拜別父母影片 感性道：永遠是最愛你們的女兒

【Siri：你好～咕嚕咕嚕】潛水發現手機在口袋裡...荷包好痛

【F-16V美女飛官現身】執行飛行前機務檢查　陳怡慈展沉穩氣質成焦點

Gino淚別K ONE推手Simon 　曾約定好出院一起運動　
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366