詹皇重返騎士主場慘拿11分　湖人30分遭痛宰

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人29日作客交手克里夫蘭騎士，詹姆斯（LeBron James）本季首度回到家鄉出賽，不料個人表現卻是差強人意，全場詹皇10投僅3中拿下11分、3籃板、5助攻，即便湖人「金童」唐西奇（Luka Doncic）全場賣命砍下29分、5籃板、6助攻，湖人仍不敵6人得分上雙的騎士，最終以99比129慘敗。

湖人今日作客騎士主場，詹皇本季首度回到故鄉出賽，賽前也外界認為很有可能是職業生涯最後一次回到騎士主場作戰，引起不小關注及討論。

此戰上半場湖人還與騎士打來呈現拉鋸，在唐西奇上半場獨拿15分帶動下，湖人僅以55比57小幅落後給騎士。

但下半場開打後，騎士在第3節團隊火力大爆發，單節共投進7記三分彈，反觀湖人此節拿下的22分當中，14分都是由唐西奇所拿下，其餘球員並未給予太多支援，也讓3節打完騎士就拉開多達22分差距。

末節唐西奇甚至並未再上場，湖人狀態更是節節敗退，最終騎士就在主場以30分狂電紫金軍團奪勝。

此戰騎士團隊命中率高達52.6%，全隊共6人得分達雙位數，以「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）砍下25分、5籃板、5助攻最佳，泰森（Jaylon Tyson）則有20分進帳，至於近期傳出被湖人看上的杭特（De'Andre Hunter）則是貢獻19分，幫助騎士寫下近期5連勝佳作。

至於此戰遭對手痛宰的湖人方面，唐西奇上場不到30分鐘就攻下29分、5籃板、6助攻，可惜個人好表現無法帶動全隊，至於詹姆斯僅有11分、3籃板、5助攻，還發生全場最多的6失誤。

▲湖人詹姆斯重返家鄉騎士主場出賽，可惜球隊以30分之差遭到痛宰。（圖／達志影像／美聯社）