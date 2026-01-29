運動雲

運動家春訓名單公布　林維恩受邀成焦點

▲林維恩。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

奧克蘭運動家29日公布今年春訓非40人名單受邀名單，共計31名球員獲邀加入大聯盟春訓營。其中最受台灣球迷關注的正是年僅20歲的左投林維恩；此外已列入40人名單的莊陳仲敖同樣將隨隊報到，兩位台灣投手有望在春訓舞台同場拚表現，爭取開季更高層級的定位。

林維恩去年展開旅美生涯首個賽季，成長速度驚人，從1A一路升上2A，整季出賽26場、其中13場先發，累積87局投球拿下4勝5敗、防禦率3.72。

更亮眼的是他的壓制力，林維恩全季送出117次三振，對手打擊率僅0.217，平均每9局三振數（K/9）達到12.1，展現出不俗的球威與解決打者能力。

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，莊陳仲敖。（圖／記者李毓康攝）

▲莊陳仲敖。（圖／記者李毓康攝）

莊陳仲敖上季主要在2A擔任先發輪值，28場出賽有26場先發，繳出6勝11敗、防禦率4.08的成績，合計投145.2局飆出145次三振；雖然被打擊率為0.262，但他吃局數能力穩定，仍是球團評估投手深度時的重要戰力。

除了兩位台灣投手外，運動家這份受邀春訓的非40人名單同樣星光不缺。包含大聯盟官方百大新秀排名第4的內野手弗里斯（Leo De Vries），排名第41的左投阿諾德（Jamie Arnold），以及第51名的右投詹普（Gage Jump）皆在受邀之列，顯示球團希望藉由春訓讓多名潛力戰力提前熟悉大聯盟環境，也為新球季戰力配置預作盤點。

