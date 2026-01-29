符合年輕化重建方向！美媒解析國民撿走鄭宗哲　瞄準補強游擊防區

▲鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

華盛頓國民持續推動年輕化重建計畫，29日透過讓渡名單從國東對手紐約大都會手中，撿走24歲臺灣游擊手鄭宗哲，為內野戰力再添新血，也補強球隊近年防守相對薄弱的游擊防區。

國民為了騰出名額，將28歲左投皮爾金頓（Konnor Pilkington）指定讓渡；大都會是在1月16日從坦帕灣光芒的讓渡名單中取得鄭宗哲，而鄭宗哲去年12月遭匹茲堡海盜指定讓渡，上季僅為海盜於大聯盟出賽3場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭宗哲去年4月完成大聯盟初登場，7打數未敲出安打並吞下3次三振，隨後整季都待在海盜3A球隊；談到自己的棒球生涯，鄭宗哲在當時透過翻譯向媒體表示：「我打棒球已經很久了，我希望自己還能打很長一段時間。」

在3A出賽的107場比賽中，鄭宗哲繳出打擊率.209、上壘率.307、長打率.271 的成績；防守方面他在70場游擊手出賽中僅發生6次失誤，展現穩定的守備能力。

根據美媒《Newsweek》報導提及，國民目前正處於全面重建階段，由新任棒球營運總裁托波尼（Paul Toboni）主導。

球隊上週才完成一筆震撼交易，將王牌左投戈爾（Mackenzie Gore）送往德州遊騎兵換回5名新秀，包括游擊手費恩（Gavin Fien，MLB Pipeline評為國民農場第5名）、投手羅薩里歐（Alejandro Rosario，第11名）、內野手費茲傑羅（Devin Fitz-Gerald，第12名）、外野手卡布雷拉（Yeremy Cabrera，第17名），以及外野手奧提茲（Abimelec Ortiz，第24名）。

鄭宗哲同時具備守三壘的能力，不至於阻擋費恩未來升上大聯盟的發展路線，卻能即時為國民帶來穩定防守；上季國民先發游擊手艾布拉姆斯（CJ Abrams）發生22次失誤，高居全大聯盟第2多，游擊防線明顯是補強重點。

至於被指定讓渡的皮爾金頓，大聯盟生涯累計48場出賽，戰績3勝2敗、防禦率3.97；上季他在國民牛棚出賽32場，拿下2勝、防禦率4.45，在28.1局投球中送出34次三振。