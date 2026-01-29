WBC侍Japan游擊手成焦點　小園、源田誰扛先發掀熱議

運動雲

▲小園海斗、源田壯亮。（圖／達志影像／美聯社）

▲源田壯亮。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月開打，日本「侍Japan」力拚連霸，名單也幾乎底定；不過，內野關鍵位置游擊手的安排成為外界焦點，現階段入選的兩大人選分別是打擊火力亮眼的小園海斗，以及以頂尖守備與大賽經驗著稱的源田壯亮，兩人風格鮮明對比，也讓「到底誰該扛先發游擊」在球迷間掀起熱議。

侍Japan游擊手過去長年由川崎宗則、中島裕之、坂本勇人等人坐鎮，但如今被視為「本命不在」的過渡期；更引發討論的是，多名在聯盟成績與指標出色的游擊手，這次並未進入名單。

其中，巨人泉口友汰在央聯同時拿下最佳9人與金手套獎，且WAR指標排名第一卻仍未獲選；洋聯方面樂天新人宗山壘拿下最佳9人、歐力士紅林弘太郎奪金手套，同樣未能入隊。

▲小園海斗、源田壯亮。（圖／達志影像／美聯社）

▲小園海斗。（圖／達志影像／美聯社）

根據日媒《Full-Count》報導指出，小園在2025年以「首名打者」與「最高上壘率」雙冠的表現成為焦點，打線貢獻是最大優勢；然而他近兩年在游擊的出賽機會下降，守備穩定性也被點名，衡量守備範圍的UZR指標，2024年（游擊）為-3.0，2025年擴大到-9.1，顯示守備端仍存疑慮。

源田則是典型「守備與經驗」型游擊手，直到2024年完成7年連續金手套的紀錄，且他也是2023年WBC奪冠成員，熟悉國際賽節奏；不過源田2025年打擊陷入低潮，打擊率僅.209，且未達規定打席，wRC+僅59明顯低於平均，攻擊端成為最大隱憂。

對比其他強權，美國隊預期由小惠特（Bobby Witt Jr.）坐鎮，多明尼加有佩爾多莫（Geraldo Perdomo），波多黎各則有林多（Francisco Lindor）等一線游擊手在列，競爭強度可見一斑；侍Japan若想延續冠軍氣勢，游擊手的先發與替補分工、以及不同對戰情境的調度，可能將直接左右戰局走向。

