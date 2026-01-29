旅外第一站選軟銀揭原因　徐若熙點名最想對決「最帥打者」柳田悠岐

▲徐若熙。（圖／展逸國際，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

被譽為「台灣至寶」的旅日右投徐若熙今年正式踏上日職舞台；福岡軟銀鷹29日在福岡市內飯店為徐若熙舉行加盟記者會，而根據日媒《Full-Count》報導提及，徐若熙臉上難掩興奮之情，直言對新挑戰「非常期待」。

徐若熙表示：「現在真的非常期待，能夠加入軟銀鷹隊這個大家庭，希望能從這裡開始努力拚戰，展現自己的表現。」

徐若熙以最快球速158公里的剛猛速球著稱，原本計畫2025年球季結束後，透過入札制度挑戰大聯盟，翻開過往報導，就連洛杉磯道奇也曾加入爭奪戰，不過最終由軟銀開出3年合約成功網羅，搶下這名備受矚目的潛力投手。

儘管生涯曾受到傷勢影響，徐若熙仍在中華職棒繳出不俗成績，累積防禦率2.42、305局送出349次三振；談到選擇軟銀作為旅日第一站的關鍵，他在記者會說：「球團提出了非常明確且完善的培育計畫，讓我能夠信服，也讓我覺得在現在這樣的環境中能夠大幅成長，未來也希望能持續往更高的層級邁進。」

背號方面，球團安排他披上象徵王牌的「18號」戰袍，徐若熙對此感到相當榮耀：「18號是球隊王牌、也是國家代表所背負的號碼，是非常好的背號，我也很期待自己能夠背負這個號碼在場上比賽。」

除了球場上的能力，他也強調心理素質的重要性：「我覺得不只是球場上的表現，心理上的強度也非常重要，我一直都保持著隨時迎接挑戰的心態，這是最重要的部分。」

從中華職棒轉戰被視為層級更高的日本職棒，徐若熙也不諱言感受到差異：「日本的打者非常有韌性，」他進一步指出：「作為先發投手，之後應該會多次與同樣的打者對戰，所以我會做好萬全準備，調整到最佳狀態來迎接比賽。」

軟銀鷹春訓將於2月1日展開，徐若熙將從A組起步；談到最想對決的打者時，他直接點名隊內看板球星柳田悠岐，並笑說：「我覺得他是最帥的打者。」