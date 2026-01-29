拚WBC更有誘因！韓職首設經典賽8強獎金　如封王上看12億韓元

▲梁玹種。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

韓國職棒選手協會會長梁玹種的呼籲終於獲得回應！韓國棒球委員會29日正式宣布，為反映物價與最低工資上漲趨勢，同時改善選手待遇並強化聯盟競爭力，確定調升KBO選手最低年薪，自2027年起將由現行3000萬韓元調升至3300萬韓元，調幅達10%。

KBO最低年薪自2021年起維持在3000萬韓元未再調整，儘管韓職上季締造韓國職業運動史上首度突破1200萬人次進場的里程碑，但在4大職業運動（棒球、足球、籃球、排球）中，棒球的最低年薪僅高於職業足球（2700萬韓元），落後男子職業籃球（4200萬韓元）與男子職業排球（4000萬韓元）。

根據韓媒《OSEN》報導，針對最低年薪議題，選手協會長期持續向聯盟提出調整訴求；梁玹種去年12月出席選手協會頒獎典禮時也曾直言，職業棒球是4大運動中人氣與市場表現最出色的項目，「越是如此，選手的待遇就越應該隨之提升」，相關發言在當時引發廣泛關注。

KBO對此表示，考量合理的調整週期約為5年左右，因此決定自2027年起實施最低年薪調升；回顧歷史，KBO最低年薪曾於2005年訂為2000萬韓元，2010年調升至2400萬韓元，2015年提高至2700萬韓元，2021年再上調至3000萬韓元，此次調整延續過去階段性上修的趨勢。

此外，KBO也同步宣布擴編各球團所屬選手名額。考量賽季中傷病應變、戰力調度與選手管理彈性，加上亞洲外援制度導入、2026年起一軍登錄名單將擴增至29人，聯盟決定將各隊選手保有名額由現行65人增加至68人，並自本季起正式實施。

在國際賽獎勵制度方面，KBO亦拍板加碼；過去WBC僅於晉級4強後才發放獎金，自2026年WBC起，首度為晉級8強設立4億韓元獎金，4強獎金由原本的3億韓元提高至6億韓元，亞軍由7億提高至8億，冠軍則從10億調升至12億韓元，所有獎金將依最終成績一次性發放。

KBO強調，此次多項制度調整，目的在於提升選手士氣、強化培育體系，並進一步厚實聯盟整體戰力，為韓國職棒長期發展奠定更穩固的基礎。