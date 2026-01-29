運動雲

>

羅伯斯給機會也提條件　佐佐木朗希想當先發還差「這一步」

▲Roki Sasaki。（圖／達志影像／美聯社）

▲Roki Sasaki。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

二連霸的洛杉磯道奇對2026新球季的核心戰力已大致成形，球隊打線擁有大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）以及塔克（Kyle Tucker）等強打，儘管體育競技從來沒有絕對保證，道奇仍能對多數球員本季可能出現的表現區間進行合理評估；不過陣中仍存在一名難以預測的關鍵變數佐佐木朗希。

美媒《加州郵報》近日報導提及，衛冕軍投手與捕手將於2月13日正式報到，前往道奇位於亞利桑那州的春訓基地，而佐佐木朗希將再次成為整個訓練營中最引人關注、也最充滿不確定性的焦點之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

即便菜鳥球季表現起伏不定，道奇球團依舊選擇持續投入與耐心培養，佐佐木今年也選擇留在春訓備戰，而非加入日本國家隊出征世界棒球經典賽。

▲Roki Sasaki。（圖／達志影像／美聯社）

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）明確表態，球隊將給予佐佐木充分機會競爭輪值位置；「我們會給他每一個機會，去成為第5號先發，或者第6號先發投手。」

佐佐木朗希被外界普遍認為是日本史上天賦最為出眾的投手之一；效力日本職棒時，他幾乎只靠兩種球路便能完全壓制對手，時速逼近100英里的火球速球，以及如同威浮球般劇烈下墜的指叉球。

然而佐佐木轉戰大聯盟後適應過程並不順遂，他的身體條件相較其他大聯盟投手顯得尚未成熟，控球穩定度不足，速球球速也出現下滑；去年5月中旬他因肩部夾擠症候群被放進傷兵名單，直到例行賽最後一週才重返大聯盟舞台。

復出後佐佐木朗希並非以先發身份登板，而是轉任後援投手；他同意先從牛棚試水溫，前提是球隊必須在下個賽季給予他先發機會，當時道奇後段牛棚戰力吃緊，佐佐木幾乎是在「不得不」的情況下接下終結者角色，卻意外繳出亮眼成績。

他在季後賽出賽4場成功拿下3次救援，成為道奇10月戰線中最令人驚喜的關鍵人物，也重新找回「怪物新星」的評價。

▲Roki Sasaki。（圖／達志影像／美聯社）

不過，羅伯茲也點出關鍵，若佐佐木想從後援成功轉型為穩定先發，勢必要做出調整；「對我來說，他必須要發展出第3種球路。」

羅伯茲進一步說明，無論是滑球或曲球，都可能成為佐佐木未來的關鍵武器；「那會需要是一顆能夠往左橫移的球。」

羅伯茲指出，速球搭配指叉球，對於一名只需要投一局、全力催球速的後援投手而言或許已足夠；但身為先發投手，當面對打線第二輪、第三輪時，勢必需要更多變化來干擾打者節奏。

「即便他的主要球路再怎麼出色，他仍需要另一個選項，才能讓打者在第二次或第三次面對他時，依然無法預測。」

部分球探對佐佐木朗希的投球機制是否適合增加新球路抱持疑慮，但羅伯茲認為，真正的障礙並非身體條件，而是心理層面；「對一名年輕球員來說，當你長期用同一種方式取得成功，而且是極大的成功，現在卻必須變得脆弱，並且願意接受一件比賽從來沒有告訴你『你一定要做』的事情，這永遠都是最困難的部分。」

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／鄭宗哲加入國民隊　一個月換4支球隊

快訊／鄭宗哲加入國民隊　一個月換4支球隊

重磅！ESPN：字母哥準備離開公鹿　交易截止日將至

重磅！ESPN：字母哥準備離開公鹿　交易截止日將至

WBC中華隊「30人名單」公布時間曝！　投手至少15位

WBC中華隊「30人名單」公布時間曝！　投手至少15位

洋基送出農場22號新秀　向洛磯換回年輕火球右投

洋基送出農場22號新秀　向洛磯換回年輕火球右投

鄭宗哲一個月換4支球隊　美媒分析未來國民定位

鄭宗哲一個月換4支球隊　美媒分析未來國民定位

曹錦輝例行賽一球未投　季後賽外卡戰今有望登板對決林益全

曹錦輝例行賽一球未投　季後賽外卡戰今有望登板對決林益全

運動家春訓名單公布　林維恩受邀成焦點

運動家春訓名單公布　林維恩受邀成焦點

WBC野心藏不住！多明尼加5大球星到齊　小葛雷諾季後賽暴走後點頭參戰

WBC野心藏不住！多明尼加5大球星到齊　小葛雷諾季後賽暴走後點頭參戰

離譜！「台灣隊長」陳盈駿竟遭中國球迷吐口水　愛妻發文籲自重

離譜！「台灣隊長」陳盈駿竟遭中國球迷吐口水　愛妻發文籲自重

中華隊30人正式名單最晚2月6日公布！投手預計帶15到16人

中華隊30人正式名單最晚2月6日公布！投手預計帶15到16人

【11樓建材砸落瞬間】廂型車秒變鐵餅　彰化居民嚇壞：以為炸彈爆炸

熱門新聞

快訊／鄭宗哲加入國民隊　一個月換4支球隊

重磅！ESPN：字母哥準備離開公鹿　交易截止日將至

WBC中華隊「30人名單」公布時間曝！　投手至少15位

洋基送出農場22號新秀　向洛磯換回年輕火球右投

鄭宗哲一個月換4支球隊　美媒分析未來國民定位

曹錦輝例行賽一球未投　季後賽外卡戰今有望登板對決林益全

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／鄭宗哲加入國民隊　一個月換4支球隊

2ESPN：字母哥準備離開公鹿　交易截止日將至

3WBC中華隊「30人名單」公布時間曝！　投手至少15位

4洋基向洛磯換回年輕火球右投

5美媒分析鄭宗哲國民定位

最新新聞

1柯瑞轟27分　勇士單場140分賽季新高

2詹皇感動哭了　騎士回顧影片激動落淚

3韓職首設經典賽8強獎金

4詹皇重返騎士主場　湖人30分遭痛宰

5佐佐木朗希想當先發還差「這一步」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【多慧太狠了吧】把香菜當零食吃到停不下來太猛了吧！

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【藝斌司機上線】一邊開車一邊和大家說掰掰超親民！

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

【Siri：你好～咕嚕咕嚕】潛水發現手機在口袋裡...荷包好痛

【F-16V美女飛官現身】執行飛行前機務檢查　陳怡慈展沉穩氣質成焦點

Lulu釋出的拜別父母影片 感性道：永遠是最愛你們的女兒

Gino淚別K ONE推手Simon 　曾約定好出院一起運動　
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366