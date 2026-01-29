羅伯斯給機會也提條件　佐佐木朗希想當先發還差「這一步」

▲Roki Sasaki。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

二連霸的洛杉磯道奇對2026新球季的核心戰力已大致成形，球隊打線擁有大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）以及塔克（Kyle Tucker）等強打，儘管體育競技從來沒有絕對保證，道奇仍能對多數球員本季可能出現的表現區間進行合理評估；不過陣中仍存在一名難以預測的關鍵變數佐佐木朗希。

美媒《加州郵報》近日報導提及，衛冕軍投手與捕手將於2月13日正式報到，前往道奇位於亞利桑那州的春訓基地，而佐佐木朗希將再次成為整個訓練營中最引人關注、也最充滿不確定性的焦點之一。

即便菜鳥球季表現起伏不定，道奇球團依舊選擇持續投入與耐心培養，佐佐木今年也選擇留在春訓備戰，而非加入日本國家隊出征世界棒球經典賽。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）明確表態，球隊將給予佐佐木充分機會競爭輪值位置；「我們會給他每一個機會，去成為第5號先發，或者第6號先發投手。」

佐佐木朗希被外界普遍認為是日本史上天賦最為出眾的投手之一；效力日本職棒時，他幾乎只靠兩種球路便能完全壓制對手，時速逼近100英里的火球速球，以及如同威浮球般劇烈下墜的指叉球。

然而佐佐木轉戰大聯盟後適應過程並不順遂，他的身體條件相較其他大聯盟投手顯得尚未成熟，控球穩定度不足，速球球速也出現下滑；去年5月中旬他因肩部夾擠症候群被放進傷兵名單，直到例行賽最後一週才重返大聯盟舞台。

復出後佐佐木朗希並非以先發身份登板，而是轉任後援投手；他同意先從牛棚試水溫，前提是球隊必須在下個賽季給予他先發機會，當時道奇後段牛棚戰力吃緊，佐佐木幾乎是在「不得不」的情況下接下終結者角色，卻意外繳出亮眼成績。

他在季後賽出賽4場成功拿下3次救援，成為道奇10月戰線中最令人驚喜的關鍵人物，也重新找回「怪物新星」的評價。

不過，羅伯茲也點出關鍵，若佐佐木想從後援成功轉型為穩定先發，勢必要做出調整；「對我來說，他必須要發展出第3種球路。」

羅伯茲進一步說明，無論是滑球或曲球，都可能成為佐佐木未來的關鍵武器；「那會需要是一顆能夠往左橫移的球。」

羅伯茲指出，速球搭配指叉球，對於一名只需要投一局、全力催球速的後援投手而言或許已足夠；但身為先發投手，當面對打線第二輪、第三輪時，勢必需要更多變化來干擾打者節奏。

「即便他的主要球路再怎麼出色，他仍需要另一個選項，才能讓打者在第二次或第三次面對他時，依然無法預測。」

部分球探對佐佐木朗希的投球機制是否適合增加新球路抱持疑慮，但羅伯茲認為，真正的障礙並非身體條件，而是心理層面；「對一名年輕球員來說，當你長期用同一種方式取得成功，而且是極大的成功，現在卻必須變得脆弱，並且願意接受一件比賽從來沒有告訴你『你一定要做』的事情，這永遠都是最困難的部分。」