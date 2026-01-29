運動雲

前統一獅陳家維二刀流亮相　CPB收官戰登板飆K

▲▼0416中華職棒統一獅對樂天桃猿-楊家維。（圖／記者黃克翔攝）

▲楊家維。（圖／記者黃克翔攝）

記者胡冠辰／綜合報導

中國城市棒球聯賽（CPB）例行賽最終戰在昨（28日）落幕，已提前確定無緣季後賽的廈門海豚以較為輕鬆的節奏應戰，最終靠著打線全面開火與投手群穩住局面，以10比2大勝福州海俠，替球季畫下句點。

本場最吸睛的一幕出現在第9局，海豚在大幅領先的情況下，派出前統一獅好手陳家維登板投球，讓他在同一場比賽同時扮演打者與投手角色，完成「二刀流」演出；陳家維此役登板0.2局未被敲安打，送出1次三振。

陳家維本名楊家維，2014中職季中選秀會被統一獅以第2指名選進；一軍生涯6個賽季累積184場出賽，打擊率0.229、攻擊指數0.658、12轟的成績，2021年因酒駕遭球團解除合約後結束中職生涯，隨著CPB成立轉往中國發展，加入廈門海豚至今。

▲▼中職黃勇傳。（圖／記者李毓康攝）

▲中職時期黃勇傳。（圖／記者李毓康攝）

除了陳家維登板，海豚同場也讓另一位前獅隊投手李嘉祥在比賽後段登場代跑，並獲得1打席機會，最終選到保送上壘。

投手部分，海豚此役推出前富邦悍將自培投手蘇捷恩先發，他主投3局失2分（1分責失），送出3次三振、2次四壞；在先發完成任務後，海豚牛棚接手守成，打線則以10支安打串聯攻勢，單場灌進10分奠定勝基。

福州海俠方面，年初加盟的44歲前旅美投手曹錦輝原先預計在1月13日登板先發，但因狀態仍在調整而延後；然而收官戰他依舊未出賽，如今例行賽告終，曹錦輝能否在季後賽亮相仍充滿變數，成為後續焦點之一。

同隊的前統一獅首輪指名黃勇傳此役以代打身分上陣，1打數無安打；他在例行賽合計出賽15場全勤，繳出打擊三圍.306/.347/.417、攻擊指數0.764，以穩定輸出結束例行賽。

關鍵字： 中國棒球城市聯賽棒球

