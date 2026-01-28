運動雲

波多黎各損失大將！柯瑞亞因保險問題確定缺席經典賽

▲柯瑞亞（Carlos Correa）。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞亞（Carlos Correa）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

繼休士頓太空人隊的奧圖維（Jose Altuve）退出經典賽後，柯瑞亞（Carlos Correa）也跟進，確定將缺席世界棒球經典賽（WBC），原因是兩人都未能為參賽期間的合約取得保險。

《The Athletic》於週二報導指出，經典賽將於3月5日至17日舉行，但兩位球星因無法在受傷情況下保障合約權益，最終決定不參賽。柯瑞亞本季薪資為3,100萬美元，原本預計代表波多黎各出賽；奧圖維則將在2026年賽季領3,300萬美元，原本希望披上委內瑞拉隊戰袍。

「在沒有保險的情況下出賽，風險實在太大了，」柯瑞亞告訴《The Athletic》。「我真的很失望，因為這個休賽季我非常努力準備，希望今年能更進步，也為了能提早進入狀況，趕上經典賽。」

柯瑞亞表示，在得知無法替合約投保後，他與太空人老闆克萊恩（Jim Crane）進行了討論，並在對方建議下做出決定。

「吉姆打電話告訴我，希望我專注在球隊和春訓上，」柯瑞亞說，「他交易我回來，就是希望在這裡爭冠，而我們上季傷兵實在太多了。」

柯瑞亞在去年交易截止日前透過重磅交易重返休士頓，此前他已在雙城隊效力超過3個半賽季。

至於35歲的奧圖維，他曾在上一屆世界棒球經典賽期間，因右手拇指骨折缺席2023年賽季前兩個月，這也讓本次是否參賽更加謹慎評估。

