「大谷殺手」參戰WBC！多明尼加徵召桑契斯　日媒評宿敵添大將

▲費城人先發桑切斯（Cristopher Sanchez）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

備戰3月開打的世界棒球經典賽（WBC），多明尼加共和國隊再添重量級戰力。根據多家美國媒體報導，多明尼加隊已確定徵召費城人左投桑契斯（Cristopher Sánchez）參賽，消息於28日（台灣時間）曝光，讓本屆經典賽競爭態勢再度升溫。

桑契斯上季在大聯盟繳出13勝5敗、防禦率2.50的成績，表現極為亮眼，並在賽揚獎票選中名列第2，排名甚至高於道奇投手山本由伸。他過去對戰大谷翔平16打數僅被敲4安、送出6次三振，被壓制在2成5打擊率，因此被日媒形容為「大谷殺手」。

日媒《體育報知》報導，多明尼加隊有可能在8強賽與日本隊正面交鋒，曾於2013年奪下經典賽冠軍的多明尼加，陣容星光熠熠，包括索托（Juan Soto）（大都會）、馬查多（Manny Machado）（教士）、塔提斯（Fernando Tatis Jr.）（教士）、葛雷羅（Vladimir Guerrero Jr.）（藍鳥）、德拉克魯茲（Elly De La Cruz）（紅人）等多名大聯盟頂級球星，整體戰力不輸美國隊。

報導分析，隨著桑契斯確定加入，多明尼加投手戰力再度升級，若臨場狀態到位，被外界評估具備挑戰甚至超越美國隊的實力。對於力拚衛冕的日本隊而言，無疑讓宿敵再添一名重量級戰力，挑戰難度大幅提升。